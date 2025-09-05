Zelenski, discuții despre un posibil plan care prevede desfășurarea trupelor străine în Ucraina

Într-o conferință de presă, susținută alături de António Costa, președintele Consiliul European, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a precizat că numărul de soldați străini care ar putea fi trimiși în Ucraina este unul însemnat și că partenerii încă discută despre această chestiune.

„Problema pe care ați menționat-o – că există informații despre 10.000 (n.r. – militari care vor fi trimiși în Ucraina) – din nou, nu voi vorbi despre numărul exact, dar ceea ce este important este că discutăm despre toate acestea. Da, cu siguranță nu va fi vorba de o singură cifră, ci de mii. Și acesta este un fapt, deși este încă puțin prea devreme pentru a vorbi despre asta”, a precizat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Anterior, un diplomat european a declarat pentru Wall Street Journal că liderii militari europeni au constituit un plan detaliat de desfășurare a trupelor care cuprinde două grupe de militari tereștri, una pentru antrenament, dar și asistarea trupelor ucrainene, iar cealaltă pentru a descuraja o viitoare invazie rusă.

Potrivit diplomatului european, planul curent deja prevede desfășurarea a peste 10.000 de soldați în Ucraina, în timp ce patrulele aeriene vor fi realizate de forțe aeriene ce vor staționa în afara țării.