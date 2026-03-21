Un templu celebru din Coreea de Sud ascunde o tradiție neașteptată

Templul este amplasat într-un loc ales conform principiilor tradiționale coreene de armonie cu natura, asemănătoare feng shui-ului, scrie CNN. Poziționarea între munți și mare este considerată norocoasă. Contrastul dintre statuile albe, stâncile abrupte și valurile oceanului creează un cadru cu adevărat spectaculos. Astăzi, imaginea templului este la fel de recognoscibilă pentru turiști precum simboluri globale celebre. El a devenit un punct obligatoriu pentru vizitatorii care ajung în Busan. Popularitatea sa a crescut odată cu valul cultural sud-coreean – de la K-pop la filme și seriale – care a adus milioane de turiști în țară.

Mai mult decât un loc pentru fotografii: un secret inedit

Deși mulți turiști vin pentru imagini spectaculoase, templul are o istorie bogată ce datează din secolul al XIV-lea. Este dedicat zeiței compasiunii, iar în complexul său se regăsesc numeroase simboluri spirituale, inclusiv statuile celor 12 animale din zodiacul chinezesc. Vizitatorii urcă cele 108 trepte tradiționale, fiecare simbolizând dorința de purificare și eliberare de griji, înainte de a ajunge în zona principală a templului.

Unul dintre cele mai neobișnuite locuri din templu este așa-numita „Pagodă pentru siguranța traficului”. Aici, vizitatorii se roagă pentru protecție pe drumuri, un obicei rar întâlnit chiar și în Coreea de Sud. Inițial, în vremuri mai vechi, oamenii veneau aici pentru a se ruga pentru siguranța pescarilor care ieșeau pe mare. Odată cu modernizarea societății, tradiția s-a adaptat, iar astăzi credincioșii cer protecție în trafic pentru ei și pentru cei dragi.

Templul include și alte spații dedicate dorințelor personale. Există locuri unde oamenii se roagă pentru sănătate, succes la examene sau chiar pentru a avea copii. În fiecare an, pe 1 ianuarie, mii de oameni vin aici pentru a vedea primul răsărit al anului, considerat aducător de noroc. Numele actual al templului, care înseamnă „Palatul Dragonului”, provine dintr-o viziune a unui călugăr care ar fi văzut zeița compasiunii călărind un dragon – simbol prezent și astăzi în complex.

Busan, noul pol turistic al Asiei

Orașul Busan a devenit în ultimii ani una dintre cele mai atractive destinații din Asia. Supranumit „Orașul cinematografiei”, datorită festivalului internațional de film, și promovat prin producții celebre, Busan atrage turiști care caută experiențe autentice, nu doar vizite rapide.

Pe lângă templu, turiștii explorează cartiere artistice precum Gamcheon sau faimoasa piață de pește Jagalchi, combinând cultura urbană cu natura. Chiar și pentru cei care au văzut deja fotografii sau videoclipuri online, experiența directă rămâne impresionantă. Priveliștea oceanului, sunetul valurilor și atmosfera spirituală transformă templul într-un loc care depășește simpla imagine de pe rețelele sociale.

Astfel, Haedong Yonggungsa nu este doar un decor spectaculos, ci un spațiu în care tradițiile vechi se adaptează lumii moderne, păstrându-și în același timp farmecul și semnificația.