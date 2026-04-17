OFF The Record. Mădălina Afrăsinie, judecător Tribunalul București: Nicușor Dan a respectat legea / „Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze”

Judecătoarea Tribunalului București, Mădălina Afrăsinie, este invitata emisiunii „OFF The Record", difuzată vineri, de la ora 13:00, pe Mediafax.
Grenadă descoperită pe un bulevard din Galați. ISU a intervenit de urgență
Grenadă descoperită pe un bulevard din Galați. ISU a intervenit de urgență
Nicu Ștefănuță: „Oamenii cred că suntem plătiți bine și nu facem nimic”
Nicu Ștefănuță: „Oamenii cred că suntem plătiți bine și nu facem nimic”
Incendiu uriaș la un service auto din Galați. Pompierii au descoperit o victimă, misiunea continuă
Incendiu uriaș la un service auto din Galați. Pompierii au descoperit o victimă, misiunea continuă
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Cât de des se uită copiii președintelui la televizor? Nicușor Dan: „Au voie, când și când, la niște filme pe calculator”
Nicușor Dan despre criza politică și rolul său în tensiunile din coaliție: „Văd o neîncredere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei coaliții”
Nicușor Dan despre criza politică și rolul său în tensiunile din coaliție: „Văd o neîncredere sau o lipsă de susținere a PSD față de un premier al unei coaliții”
17 apr. 2026, 13:00, Justiţie

Afrăsinie, despre Lia Savonea: „Mi s-a părut umilitor” gestul lui Nicușor Dan

Judecătoarea Afrăsinie a criticat faptul că legislația nu a fost modificată în privința numirii procurorilor-șefi.

„Dar de ce n-au modificat legea? Și am tot întrebat lucrul acesta. În momentul în care s-a modificat legea în privința noastră, a judecătorilor, cu numirea președintelui Înaltei Curți, ca să iasă din pixul politicienilor, pentru a nu mai asista la astfel de jocuri, la astfel de știri aruncate în piață, de ce nu s-au modificat și la procurori, astfel încât numirea procurorilor-șefi să se facă de secția aferentă a CSM-ului”, a spus judecătoarea.

Referindu-se la Lia Savonea, judecătoarea Mădălina Afrăsinie a spus că i s-a părut „umilitor” faptul că președintele Nicușor Dan și-ar fi permis să o sune și să-i ceară să nu candideze.

„Mi s-a părut umilitor, apropo că revenim la președintele Nicușor Dan. Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze. Deci, pentru mine, asta a șters tot ceea ce înseamnă stat de drept, separația puterilor în stat, respectul față de o instituție supremă în stat, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție”, a declarat Afrăsinie.

Mădălina Afrăsinie: Nicușor Dan a respectat legea

„Că ne place sau nu ne place, Nicușor Dan a respectat legea. Avizul secției de procurori este un aviz consultativ (…). Înseamnă că se poate ține cont de el sau nu se poate ține cont de el. S-a luat act că avizul a fost negativ, a mers mai departe cu procedura. Pentru că, repet, așa scrie în lege. Dacă voiau ca avizul secțiilor trebuiau să modifice legea”, a declarat Afrăsinie.

„Cred că ar fi extraordinar de bine să începem să ne hotărâm o dată: când respectăm legea și când nu. Când nu ne convine, atunci ne amintim de toate necazurile”, a mai declarat Mădălina Afrăsinie.

Știrea inițială: Discuția va aborda numirile făcute de președintele Nicușor Dan la conducerea marilor parchete, subiect care a generat reacții critice din partea unor susținători.

Cum poate fi dinamizată lupta anticorupție în România? Ce nu funcționează în parchete dar și în instanțele de judecată? Cât îngreunează supra-aglomerarea calitatea actului de Justiție? Există corupție în magistratură? Cine trebuie să o investigheze? Trebuie modificate, din nou, legile Justiției? De ce premierul Bolojan se luptă cu magistrații? De ce judecătorii vor să își separe carierele de procurori? Cât de atractivă mai este magistratura? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu judecătorul Tribunalului București – Mădălina Afrăsinie.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

Citește și

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Elena Stancu și Cosmin Bumbuț au documentat viața reală a diasporei românești: „Trebuie să vedem de ce românii pleacă într-un număr atât de mare”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Sunt mașinile nucleare posibile? Ford a încercat acest lucru în urmă cu 70 de ani
Promotor