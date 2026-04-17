OFF The Record. Mădălina Afrăsinie, judecător Tribunalul București: Nicușor Dan a respectat legea / „Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze”

Afrăsinie, despre Lia Savonea: „Mi s-a părut umilitor” gestul lui Nicușor Dan

Judecătoarea Afrăsinie a criticat faptul că legislația nu a fost modificată în privința numirii procurorilor-șefi.

„Dar de ce n-au modificat legea? Și am tot întrebat lucrul acesta. În momentul în care s-a modificat legea în privința noastră, a judecătorilor, cu numirea președintelui Înaltei Curți, ca să iasă din pixul politicienilor, pentru a nu mai asista la astfel de jocuri, la astfel de știri aruncate în piață, de ce nu s-au modificat și la procurori, astfel încât numirea procurorilor-șefi să se facă de secția aferentă a CSM-ului”, a spus judecătoarea.

Referindu-se la Lia Savonea, judecătoarea Mădălina Afrăsinie a spus că i s-a părut „umilitor” faptul că președintele Nicușor Dan și-ar fi permis să o sune și să-i ceară să nu candideze.

„Mi s-a părut umilitor, apropo că revenim la președintele Nicușor Dan. Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze. Deci, pentru mine, asta a șters tot ceea ce înseamnă stat de drept, separația puterilor în stat, respectul față de o instituție supremă în stat, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție”, a declarat Afrăsinie.

Mădălina Afrăsinie: Nicușor Dan a respectat legea

„Că ne place sau nu ne place, Nicușor Dan a respectat legea. Avizul secției de procurori este un aviz consultativ (…). Înseamnă că se poate ține cont de el sau nu se poate ține cont de el. S-a luat act că avizul a fost negativ, a mers mai departe cu procedura. Pentru că, repet, așa scrie în lege. Dacă voiau ca avizul secțiilor trebuiau să modifice legea”, a declarat Afrăsinie.

„Cred că ar fi extraordinar de bine să începem să ne hotărâm o dată: când respectăm legea și când nu. Când nu ne convine, atunci ne amintim de toate necazurile”, a mai declarat Mădălina Afrăsinie.

Știrea inițială: Discuția va aborda numirile făcute de președintele Nicușor Dan la conducerea marilor parchete, subiect care a generat reacții critice din partea unor susținători.

