OFF The Record. Mădălina Afrăsinie, judecător Tribunalul București: „Drepturile justițiabilului nu sunt negociabile” / Critici la adresa lui Nicușor Dan: „Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze” / „Pensiile au fost doar un pretext”

Mădălina Afrăsinie: drepturile justițiabilului nu sunt negociabile

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a atras atenția asupra deficitului de personal din instanțe.

„S-au organizat concursuri de primire în profesie cu 5 ani vechime din celelalte profesii juridice. Nu ai cum să iei pe acei oameni să-i pui direct la tribunale sau la curți de apel. Vor începe de la judecătorii. Deci tribunalele vor continua să fie pe minus cu schemele neocupate. Cui profită? Nu justițiabilului”, a declarat Afrăsinie la emisiunea OFF The Record.

„Și cred că cea mai mare amărăciune a mea, că mai am puțin, n-am făcut un secret din a spune lucrul acesta și voi pleca din profesie, este că pentru mine, ca judecător, drepturile justițiabilului nu sunt negociabile. Iar pentru drepturile justițiabilului, credeți-mă că merg până în pânzele albe. Chiar dacă asta înseamnă că voi fi exclusă din magistratură. Asta am jurat că voi face. Asta înseamnă respectul pentru justițiabil pentru mine ca profesionist. Dacă se vrea altceva, măcar știm despre ce vorbim”, a mai spus judecătoarea

Mădălina Afrăsinie: Nicușor Dan nu dă o ceapă degerată pe ceea ce înseamnă Constituție

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l că interferează în justiție.

„Deci, din punctul meu de vedere, Nicușor Dan nu face decât să-și continue ceea ce a afirmat că va face în campanie, va influența și va interfera în justiție. Și veți vedea că nu se va opri aici. Iar faptul că insistă cu referendumul său îmi demonstrează încă o dată că nu dă o ceapă degerată pe ceea ce înseamnă Constituție, respectul puterii judecătorești, respectarea celorlalte puteri”, a declarat Afrăsinie.

Mădălina Afrăsinie, despre Legile Justiției

„Da. Singura modificare pe care aș vedea-o, v-am zis, aș scoate procurorii din pixul politicienilor”, a spus Afrăsinie, întrebată dacă este nevoie de noi schimbări la Legile Justiției.

„La momentul de față, procurorii, nemaiavând un cuvânt de spus în ceea ce privește, de exemplu, abaterea disciplinară a unui judecător, nu au atribuții pe numirea judecătorilor. Din punctul meu de vedere, e ok. Eu mă raportez, poate că greșesc făcând lucrul ăsta, dar mă raportez la colegii mei procurori, promoție cu mine de INM, și care sunt niște oameni extraordinari, care chiar s-au zbătut și au făcut și își fac bine treaba”, a declarat judecătoarea la emisiunea OFF The Record.

Aceasta a adăugat că nu susține o separare totală, care ar putea crește presiunea politică asupra procurorilor.

„Nu aș vrea să îi rupem complet de noi, astfel încât să vină nu știu ce politician și să zică: faci cum zic eu, că ești în pixul meu”, a mai spus Afrăsinie.

Ce a spus judecătoarea Mădălina Afrăsinie despre documentarul Recorder

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a respins ideea unei „justiții capturate”, afirmând că principala problemă este volumul mare de muncă și cadrul legislativ.

„Sunt capturată de volumul de muncă, de o legislație care nu face decât să crească acest volum de muncă. Sunt capturată de viața asta profesională, încât nu mai am viață privată. Dar lucrurile care s-au spus acolo, că ar fi o justiție capturată, n-am prea înțeles de cine e capturată”, a declarat Afrăsinie, întrebată despre documentarul Recorder.

„A fost un reportaj care a prezentat lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Nu contest, nu neg ceea ce au spus colegii. Poate că într-adevăr lor așa li s-a întâmplat, nu știu. Dar nu pot să nu mă întreb, retoric, evident, de ce cei care au apărut în acel reportaj nu au reacționat mai devreme”, a spus judecătoarea.

Mădălina Afrăsinie: Aproximativ 1.400 de dosare per judecător la Tribunalul București

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a vorbit și despre volumul ridicat de muncă din instanțe, arătând că numărul de dosare pe judecător este foarte mare la Tribunalul București.

Judecătoarea Mădălina Afrăsinie a spus că numărul de dosare pe judecător la Tribunalul București ajunge la circa 1.400.

„Am calculat eu, în primele patru luni ale acestui an, însemnând dosare rulate, ședințe de fond, apeluri și recursuri, au fost 891 de dosare în patru luni de zile. Numai eu”, a spus aceasta.

Mădălina Afrăsinie: la capitolul comunicare confirm că am pierdut de mult războiul

„Deci la capitolul comunicare confirm că am pierdut de mult războiul. Și asta s-a văzut, au acționat așa, ca la carte, știți, cu pași mărunți, astfel încât în momentul în care au declanșat atacul, practic n-am mai avut absolut nimic ce să facem”, a spus Afrăsinie.

„Încrederea societăților în noi, judecătorii, era de peste 58% și după atacul declanșat de Ilie Bolojan și ceilalți care l-au susținut, s-a ajuns la 20% în câteva luni. Cred că niciun stat, că mi-e frică să zic că suntem democrație, că nu cred că suntem democrație la cum se prezintă lucrurile în prezent, nu a înregistrat o asemenea scădere pe încredere în câteva luni”, a subliniat judecătoarea de la Tribunalul București.

Mădălina Afrăsinie: pensiile au fost doar un pretext

„Ați mai auzit ceva de jalonul 215? Sau cel care era cu pensiile? În condițiile în care acest jalon fusese atins. Asta era marea problemă? Și ceea ce nu se spune este faptul că aceste modificări legislative pe pensiile noastre se aplică celor care suntem în activitate. Adică cei care au apucat să iasă cu pensii de 80% din brut, ei rămân cu ele neatinse și pe bună dreptate, pentru că legea nu poate retroactiva. Am spus de prima dată, pensiile au fost doar un pretext. Este primul pas, a deschis, de fapt, cutia Pandorei pentru modificarea legilor justiției. Și să știți că ultima care va ieși din cutia Pandorei nu va fi speranța, va fi dictatura completă. Pentru că pensiile, modificarea statutului, că, practic, a avut loc o modificare a statutului magistraților, a fost doar primul pas”, a spus judecătoarea Mădălina Afrăsinie.

„Ei nu se vor lăsa până nu vor avea justiția”, a adăugat aceasta.

Afrăsinie, despre Lia Savonea: „Mi s-a părut umilitor” gestul lui Nicușor Dan

Judecătoarea Afrăsinie a criticat faptul că legislația nu a fost modificată în privința numirii procurorilor-șefi.

„Dar de ce n-au modificat legea? Și am tot întrebat lucrul acesta. În momentul în care s-a modificat legea în privința noastră, a judecătorilor, cu numirea președintelui Înaltei Curți, ca să iasă din pixul politicienilor, pentru a nu mai asista la astfel de jocuri, la astfel de știri aruncate în piață, de ce nu s-au modificat și la procurori, astfel încât numirea procurorilor-șefi să se facă de secția aferentă a CSM-ului”, a spus judecătoarea.

Referindu-se la Lia Savonea, judecătoarea Mădălina Afrăsinie a spus că i s-a părut „umilitor” faptul că președintele Nicușor Dan și-ar fi permis să o sune și să-i ceară să nu candideze.

„Mi s-a părut umilitor, apropo că revenim la președintele Nicușor Dan. Mi s-a părut umilitor faptul că și-a permis să o sune și să-i ceară să nu candideze. Deci, pentru mine, asta a șters tot ceea ce înseamnă stat de drept, separația puterilor în stat, respectul față de o instituție supremă în stat, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție”, a declarat Afrăsinie.

Mădălina Afrăsinie: Nicușor Dan a respectat legea

„Că ne place sau nu ne place, Nicușor Dan a respectat legea. Avizul secției de procurori este un aviz consultativ (…). Înseamnă că se poate ține cont de el sau nu se poate ține cont de el. S-a luat act că avizul a fost negativ, a mers mai departe cu procedura. Pentru că, repet, așa scrie în lege. Dacă voiau ca avizul secțiilor trebuiau să modifice legea”, a declarat Afrăsinie.

„Cred că ar fi extraordinar de bine să începem să ne hotărâm o dată: când respectăm legea și când nu. Când nu ne convine, atunci ne amintim de toate necazurile”, a mai declarat Mădălina Afrăsinie.

Știrea inițială: Discuția va aborda numirile făcute de președintele Nicușor Dan la conducerea marilor parchete, subiect care a generat reacții critice din partea unor susținători.

Cum poate fi dinamizată lupta anticorupție în România? Ce nu funcționează în parchete dar și în instanțele de judecată? Cât îngreunează supra-aglomerarea calitatea actului de Justiție? Există corupție în magistratură? Cine trebuie să o investigheze? Trebuie modificate, din nou, legile Justiției? De ce premierul Bolojan se luptă cu magistrații? De ce judecătorii vor să își separe carierele de procurori? Cât de atractivă mai este magistratura? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu judecătorul Tribunalului București – Mădălina Afrăsinie.

