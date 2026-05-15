Prima pagină » Off the record » Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, declarații în exclusivitate. Atac la adresa președintelui: „Nicușor Dan este un fel de ziarist din tabăra puterii” / Peiu: „AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier” / Ce declară despre un posibil premier tehnocrat

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, declarații în exclusivitate. Atac la adresa președintelui: „Nicușor Dan este un fel de ziarist din tabăra puterii” / Peiu: „AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier” / Ce declară despre un posibil premier tehnocrat

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu vorbește în emisiunea OFF The Record de la MEDIAFAX despre soluțiile AUR pentru guvernare, economia României, scăderea TVA, reducerea inflației, prețurile la energie și situația companiilor de stat. Vineri, de la ora 13:00.
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric
45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Departamentul Politic
15 mai 2026, 12:20, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Petrișor Peiu, despre posibilitatea unui premier tehnocrat: „Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”

Invitat, vineri, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat, referitor la posibilitatea unui premier tehnocrat, că „în momentul în care obține voturile a 233 de parlamentari, devine un premier asumat politic. El este reprezentantul partidelor respective”.

De asemenea, Peiu a precizat că termenul de „tehnocrat” nu este utilizat corect în acest context, deoarece termenul vine din Italia, când se schimbau foarte des guvernele, iar în locul premierului era pus secretarul general al ministerului, care era tehnocrat.

Nu există o persoană care își asumă să facă un guvern, care să obțină vot în Parlament, cu un guvern interimar care să fie tehnocrat”, a mai menționat Petrișor Peiu.

Despre Mugur Isărescu, Peiu a declarat că „nu a fost niciodată tehnocrat pentru că el a fost susținut politic acolo”. 

Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, într-un interviu acordat Sorinei Matei în emisiunea „OFF The Record” de la Mediafax, că numele lui Călin Georgescu se află printre variantele discutate în partid pentru funcția de premier.

Senatorul AUR a precizat însă că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală nominalizare.

Subiectul apare într-un moment sensibil pentru scena politică, în care partidele încearcă să își pregătească strategiile pentru eventuale schimbări de majoritate și pentru viitoarele negocieri de guvernare.

Întrebat cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.

Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial.

„În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu. Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului.

„Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta. Senatorul a mai afirmat că AUR ar putea colabora cu orice formațiune dispusă să admită greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore de politică economică.

Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: Soluția corectă era alta

Întrebat în emisiunea Off the Record a Sorinei Matei unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat, Petrișor Peiu a făcut distincție clară între greșeală și problemă gravă.

„Pe lângă faptul că era ridicol să listezi niște companii care sunt deja listate, propune vânzarea de către stat a unor pachete de acțiuni. Asta o pot numi greșeală”, a spus senatorul AUR.

Soluția corectă, în viziunea sa, era alta. „Acele companii trebuiau să-și majoreze capitalul social și să emită noi acțiuni care să se vândă în piață”, a explicat Peiu.

Referitor la aspectul mai grav, senatorul AUR a mers mai departe.

Gheorghiu propunea vânzarea pachetelor nu pe bursă, ci printr-un mecanism netransparent. Fondurile de investiții urmau să fie selectate de guvern, cu excluderea cetățenilor români.

Petrișor Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”

 Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, l-a atacat dur pe președintele Nicușor Dan. Acesta l-a comparat pe șeful statului cu un ziarist din tabăra puterii și a pus sub semnul întrebării seriozitatea consultărilor de la Cotroceni.

Referitor la eticheta de „pro-occidental” folosită de Nicușor Dan, Peiu a fost tăios.

„Domnul președinte Nicușor Dan e cam așa, un fel de ziarist din tabăra puterii, care se exprimă destul de lozincard după părerea mea în ultima vreme”, a declarat senatorul AUR, la emisiunea Off the Record de la Mediafax.

„Ar putea să aibă exprimări cu mai multe cuvinte, să arate că are un vocabular mai bogat”.

„Dacă el va comunica că a luat deja o decizie și partidele vin doar să bifeze consultările din punct de vedere formal, nu cred că ar trebui să vorbim foarte serios cu el”, a spus liderul senatorilor AUR.

Întrebat despre motivele pentru care AUR nu intră la guvernare, senatorul a respins premisa întrebării.

„Cine a spus că AUR nu vrea să intre la guvernare?”, a replicat el.

Petrișor Peiu a explicat că partidul vrea postul de prim-ministru și acceptul partenerilor pe câteva priorități esențiale.

„Ca să putem avea controlul că se schimbă direcția politică și că revenim la o politică economică normală, ar trebui să avem primul ministru”.

„Nu putem guverna cu partide care continuă aceeași politică pe care noi o considerăm un eșec”, a adăugat el.

Știrea inițială

Ce soluție are AUR pentru guvernarea în România? Petrișor Peiu – tehnocrat sau suveranist? Sunt tehnocrații o soluție pentru guvernarea din România? De ce AUR nu vrea să intre la guvernare? Cum poate fi rezolvată situația companiilor de stat neperformante? De ce a investit Petrișor Peiu în companiile de stat? Care este rețeta AUR pentru scăderea TVA și indexarea pensiilor în România? Cum poate fi redusă inflația? De ce avem cele mai mari costuri la energie din UE? Ce măsuri ar lua suveraniștii pentru relansarea economiei României? Ce este acela patriotism economic? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe paginile de YouTube și Facebook ale Mediafax.

Citește și

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia