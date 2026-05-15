Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, declarații în exclusivitate. Atac la adresa președintelui: „Nicușor Dan este un fel de ziarist din tabăra puterii” / Peiu: „AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier” / Ce declară despre un posibil premier tehnocrat

Petrișor Peiu, despre posibilitatea unui premier tehnocrat: „Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”

Invitat, vineri, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat, referitor la posibilitatea unui premier tehnocrat, că „în momentul în care obține voturile a 233 de parlamentari, devine un premier asumat politic. El este reprezentantul partidelor respective”.

De asemenea, Peiu a precizat că termenul de „tehnocrat” nu este utilizat corect în acest context, deoarece termenul vine din Italia, când se schimbau foarte des guvernele, iar în locul premierului era pus secretarul general al ministerului, care era tehnocrat.

„Nu există o persoană care își asumă să facă un guvern, care să obțină vot în Parlament, cu un guvern interimar care să fie tehnocrat”, a mai menționat Petrișor Peiu.

Despre Mugur Isărescu, Peiu a declarat că „nu a fost niciodată tehnocrat pentru că el a fost susținut politic acolo”.

Petrișor Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, într-un interviu acordat Sorinei Matei în emisiunea „OFF The Record” de la Mediafax, că numele lui Călin Georgescu se află printre variantele discutate în partid pentru funcția de premier.

Senatorul AUR a precizat însă că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală nominalizare.

Subiectul apare într-un moment sensibil pentru scena politică, în care partidele încearcă să își pregătească strategiile pentru eventuale schimbări de majoritate și pentru viitoarele negocieri de guvernare.

Întrebat cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume.

„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.

Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial.

„În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu. Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului.

„Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta. Senatorul a mai afirmat că AUR ar putea colabora cu orice formațiune dispusă să admită greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore de politică economică.