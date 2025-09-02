Creșterea TVA și accizelor: cum gestionează o familie cu doi copii cheltuielile – Pastila Financiară by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii Pastila Financiară, Adrian Artene și Alex Chirilă au discutat despre cum creșterea TVA și accizelor afectează bugetul unei familii cu doi copii. Mai mult, au vorbit despre cum ajustarea cheltuielilor poate diminua impactul asupra economiilor.

În cadrul emisiunii, Alex Chirilă a explicat cum creșterea TVA și a accizelor se resimte în bugetul unei familii cu doi copii, de fapt. Cheltuielile pentru alimente și alte necesități cresc, iar în total, suplimentul ajunge la aproape 200 de lei pe lună.

„Familiile astea se vor descurca și vor reuși să supraviețuiască în ciuda acestor creșteri. Asta ce înseamnă?”, spune Alex Chirilă.

Acesta a explicat că, de regulă, familiile vor reduce rata de economisire sau vor renunța la unele dorințe, cum ar fi vacanțele, cumpărăturile impulsive sau alte cheltuieli neesențiale, pentru a face față unor probleme financiare.

„Partea interesantă este că, dacă ar fi avut contextul ăsta în trecut, nu ar fi reușit să economisească banii ăștia. Ei s-ar fi dus pe dorințe, vacanțe, tutun, alcool sau haine”, a adăugat Alex Chirilă.

Strategia practică: lista cheltuielilor și ajustarea bugetului

Adrian Artene a evidențiat, în schimb, că, deși creșterea TVA și a accizelor poate părea o povară, aceasta servește ca o problemă la care trebuie să fim atenți.

„Avem acest semnal de alarmă TVA+, accize, combustibil, aproape 200 de lei pe lună în cadrul unei familii cu doi copii. De aici putem să începem să exersăm ajustarea cheltuielilor”, spune Adrian Artene în cadrul emisiunii.

Soluția pentru a face față cheltuielilor nu este departe. Alex Chirilă a spus că familia poate începe să facă un exercițiu de planificare. Mai exact, să realizeze o listă cu cheltuieli lunare pentru a identifica unde se poate economisi.

„Nu există familie care să nu aibă cheltuieli la care să nu poată renunța. Cel puțin, dacă vorbim despre cheltuieli lunare, în valoare de 200 de lei”, explică el.