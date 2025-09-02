Creșterea TVA-ului lovește în buzunarul tinerilor și al familiilor. Cum economisești mai ușor pe alimente, cărți și utilități – Pastila Financiară by Mediafax

Într-un nou episod al emisiunii Pastila Financiară, Adrian Artene și Alex Chirilă au analizat impactul majorării TVA-ului pentru alimente, cărți și alte bunuri de consum. Ei au explicat cum această creștere se resimte în viața de zi cu zi și cum poate fi gestionată prin planificare financiară.

Alex Chirilă a prezentat situația unui tânăr cu un venit lunar de 5.000 de lei pentru a ilustra impactul concret al TVA-ului. El a explicat cum banii se împart între diferite cheltuieli: 1.200 de lei pe alimente, 600 pe utilități, 400 pe combustibil, alte 400 pe mese în oraș, 600 pe haine și gadgeturi, 80 pe abonamente și o sumă modică de bani pe cărți.

În cadrul emisiunii, Alex Chirilă a menționat o realitate tristă cu care se confruntă România. Românii cheltuiesc foarte puțin pe educație, iar vânzarea de cărți este printre cele mai scăzute din Europa.

TVA-ul suplimentar pentru aceste cheltuieli ajunge la aproximativ 70 de lei pe lună, iar cu creșterea accizelor la combustibil, impactul crește cu încă 86 de lei.

Cum se reflectă creșterea TVA într-o familie

Pe același subiect, Adrian Artene a explicat exemplul unui cuplu fără copii, pentru a arăta efectul generalizat. În general, un cuplu ar cheltui pe alimente 2.000 de lei, pe utilități 700 de lei, pe transport 700 de lei, pe restaurante 800 lei, pe bunuri de consum 1.000 lei, pe apă 150 lei, plus restul de bani cheltuiți pe internet, cărți și servicii.

El a explicat că toate acestea generează un TVA suplimentar vizibil în bugetul familiei.

„Creșterea poate depăși 1.200 de lei pentru o familie pe parcursul unui an. Nu par niște cifre foarte mari, dar dacă banii aceștia ar fi fost folosiți pentru investiții, cu puterea dobânzii compuse discutată în emisiunile precedente, ar fi rămas economii reale și nu s-ar fi dus în consum.”, a spus Alex Chirilă.

„Putem să avem un buget de economii extras din această sumă, 107 lei pe lună ori 12 luni, la capătul unui an 1.200-1.300 de lei. Putem jongla cu acest buget de economii așa cum am învățat în cadrul emisiunii trecute.”, a spus și Adrian Artene.