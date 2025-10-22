Alegerile pentru Primăria Capitalei: Cine se află în topul intențiilor de vot pe cea mai mare platformă de predicții

În prezent, printre numele vehiculate pentru această poziție se numără Gabriela Firea sau Daniel Băluță din partea PSD, Stelian Bujduveanu sau Ciprian Ciucu din partea PNL, precum și Cătălin Drulă din partea USR. Pe lista potențialilor candidați se mai regăsesc Makaveli, Ana Ciceală și Liviu Negoiță, dar și Anca Alexandrescu și Vlad Gheorghe.

Potrivit platformei de predicții Polymarket, la momentul redactării acestui articol, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, conduce în preferințele utilizatorilor pentru alegerile din București cu 31%.

Pe locul al doilea se află Cătălin Drulă, cu 27% din șanse, în timp ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, se află pe locul trei, cu 20%.

Pe locul patru este actualul premier interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, cu 5%, fiind urmat de Vlad Gheorghe, cu 5%, și de Gabriela Firea, tot cu 5%.

Alți candidați care apar în platforma de predicții, cu șanse mai reduse, sunt Ana-Maria Ciceală (3%), Anca Alexandrescu (1%) și Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli (1%).

Sursa foto: captură Polymarket

De menționat în acest sens este faptul că momentan, tranzacțiile pe platformă sunt făcute cu sume mici, iar cifrele se pot schimba în cazul unor sume mai mari.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.