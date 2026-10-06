AUR compară desemnarea lui Luca Niculescu cu practicile lui Carol al II-lea. Peiu acuză riscul unui „mandat de autoritate personală”

El susține că alegerea unei persoane care nu provine dintre propunerile înaintate de partidele politice reprezintă o tendință către exercitarea unei „autorități personale”

Liderul AUR a făcut o comparație cu practicile regelui Carol al II-lea din perioada interbelică și a afirmat că partidul său nu va acorda un vot de încredere viitorului guvern.

Peiu: Președintele „nu poate să fie și președinte și Parlament”

Peiu a susținut că discuțiile dintre delegația AUR și șeful statului nu au reprezentat, în opinia sa, consultări propriu-zise. Reprezentanții partidului i-ar fi cerut lui Nicușor Dan explicații pentru afirmațiile făcute anterior în legătură cu AUR.

„Ar fi trebuit să fie niște consultări, dar n-au avut loc pentru că i-am solicitat în mod normal domnului președinte să justifice afirmațiile pe care le-a făcut domnia sa și a însoțit această linie roșie, care este oricum neconstituțională, cu două neadevăruri pe care le-a spus în direct la lumina zilei”, a declarat Petrișor Peiu.

El a respins acuzațiile potrivit cărora AUR ar reprezenta un pericol pentru stabilitatea financiară și pentru orientarea euroatlantică a României.

„Noi nu am fost la guvernare, deci nu aveam cum să afectăm nici pozitiv, nici negativ stabilitatea financiară, iar în ceea ce privește programul nostru de ieșire din criză, programul de guvernare pe care l-am dat domnului președinte, acest program conține referiri foarte precise la reducerea cheltuielilor bugetare cu un procent în fiecare an pe următorii patru ani. Domnia sa ar fi putut să facă efortul minim să citească acest program înainte de a ne acuza”, a afirmat Peiu.

În privința orientării externe a României, reprezentantul AUR a declarat: „Noi o spunem peste tot că respectăm cu strictețe cele trei tratate care definesc Euroatlantismul României: tratatul NATO, tratatul Uniunii Europene și tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Nu ne propunem să ne abatem cu nici o virgulă de la aceste trei tratate.”

Comparația cu Carol al II-lea

Petrișor Peiu și-a concentrat criticile asupra rolului pe care președintele îl are în desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, susținând că șeful statului nu ar trebui să stabilească și configurația majorităților parlamentare.

„Și noi ne vom simți obligați să respectăm principiile și regulile democratice din această țară în sensul în care domnia sa nu poate să fie și președinte și parlament. Nu poate să fie cel care dă mandatul unui candidat de premier și în același timp cel care fixează majoritățile”, a declarat Peiu.

Acesta a făcut apoi o paralelă istorică între actuala situație politică și perioada în care regele Carol al II-lea a intervenit în desemnarea șefilor de guvern.

„Și am atras atenția, pentru că bănuiam ce va face, că instituirea unui mandat de autoritate personală prin desemnarea unui premier care nu izvorăște din propunerile partidelor este o alunecare spre situația din deceniu 4 al secolului trecut, adică dictatura lui Carol al II-lea care s-a instituit prin astfel de măsuri”, a afirmat reprezentantul AUR.

Peiu a invocat apoi nominalizările lui Alexandru Vaida-Voevod și Gheorghe Tătărescu pentru a-și argumenta comparația.

„Carol al II-lea l-a nominalizat prim-ministru pe Alexandru Vaida-Voevod deși Partidul Național Țărănesc avea doi președinți, un președinte și un prim vicepreședinte. Carol al II-lea l-a nominalizat pe Gheorghe Tătărăscu deși PNL avea alt candidat la funcția de prim-ministru. A fost un abuz, un regim personal pe care și l-a asumat Carol al II-lea care a condus la o dictatură sinistră încheiată cu pierderea unor teritorii românești din păcate nici până astăzi recuperate”, a declarat Petrișor Peiu.

AUR susține alegerile anticipate

Întrebat despre existența unei majorități parlamentare, Peiu a susținut că aceasta ar putea exista pentru declanșarea alegerilor anticipate, nu pentru constituirea imediată a unei alte formule de guvernare.

„Domnia sa ne-a întrebat zâmbind dacă avem o majoritate și i-am spus că avem o majoritate care poate fi probată și anume majoritate pentru alegeri anticipate. Și după cum se vede din ce spun partidele politice, avem o majoritate în acest sens”, a declarat reprezentantul AUR.

Întrebat dacă partidul ar putea totuși să acorde votul de încredere unui guvern condus de Luca Niculescu, Peiu a exclus această variantă.

„Nu cred că există posibilitatea să vorbim de probabilități negative, de numere negative a probabilități și atunci ne menținem la probabilitatea 0, este evenimentul improbabil”, a răspuns Petrișor Peiu.