Bolojan dă asigurări: TVA nu va crește în 2026, dar trebuie menținute echilibrele bugetare

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta, și eu sunt un om corect față de români. Dar, pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli”, a spus Ilie Bolojan, duminică seara, la Digi24.

El a explicat că gestionarea deficitului necesită un echilibru între venituri și cheltuieli: „Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu pot să rezolv doar din creșteri de venituri sau doar din scădere de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Dacă am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile, pentru că am supracontractat investițiile.”

Premierul a dat ca exemplu situația din Transporturi: „Am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulțit aproape cu 4. Dacă nu facem aceste lucruri, dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, valabilă oriunde și pentru orice țară, atunci trebuie să-ți crești veniturile. Aici nu e loc de întors”.

„De aceea eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, că ne place sau nu, reducerea de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală, este o necesitate. Altfel, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi și, indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situație incomodă. Și ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt”, a conchis premierul.