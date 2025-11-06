Bolojan: Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba

Întrebat cum îşi explică cifrele unui recent sondaj INSCOP care arată că PSD a crescut în preferinţele electoratului, în timp ce PNL rămâne „undeva jos”, Bolojan a răspuns că sondajele sunt „fotografii de moment” şi că nu poţi guverna după sondaje când vrei să faci reforme.

Referitor la asumarea riscurilor politice, Bolojan a spus: „Când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost. Dar am mai spus asta. Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba. Să-ţi dovedeşti că timpul în cât ai ocupat-o, o zi, o lună, un mandat, ai făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea ta, în cazul ăsta pentru ţara ta”.

Premierul a subliniat că acest lucru este „cel mai important” în momentul de faţă, adăugând că alegerile sunt peste ceva timp şi că fiecare partid va fi judecat pentru ceea ce a făcut acum, însă „ţara este pe locul întâi şi nu un sondaj sau altul”.

Jurnalistul i-a atras atenţia că întrebarea viza dinamica încrederii în PNL, nu doar propriile acţiuni, iar Bolojan a recunoscut că, în calitate de lider al partidului, situaţia sa personală influenţează partidul.

„În mod inevitabil, atunci când ai un candidat, să spunem bun, într-o campanie, s-ar putea să funcţioneze ca o tracţiune pentru partid. Dacă ai situaţii care nu te avantajează, s-ar putea să te coste”, a declarat premierul.

El a precizat că Partidul Naţional Liberal este „în media scorului pe care l-a obţinut la alegeri de parlamentare” şi că obiectivul PNL nu este creşterea în sondaj în acest moment, ci „să facem ceea ce trebuie pentru ţară”.

Referitor la strategia PNL pentru alegerile locale din Bucureşti, Bolojan a declarat că obiectivul politic al partidului a fost să propună „cel mai bun candidat pe care partidul nostru îl poate propune în persoana colegului meu, Ciprian Ciucu”.

Premierul a argumentat că Ciucu are experienţa necesară acumulată la Primăria Sectorului 6 şi că funcţia de primar general al Capitalei este „după funcţia de premier, cea mai dificilă poziţie în administraţie”, având în vedere problemele acumulate în Bucureşti.

„Bucureştenii vor alege aşa cum vor considera de cuviinţă, dar asta a fost responsabilitatea noastră politică”, a conchis prim-ministrul.