Bolojan: Trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și nu calculele electorale trebuie să primeze

„Inevitabil, această stare de nemulțumire este legată și de guvern. Și măsurile pe care le luăm, după ce am creat niște așteptări electorale care nu puteau fi onorate, în mod evident, sunt de natură a nu le crea o percepție bună”, a explicat Bolojan, duminică seară, la Digi24.

El a punctat că, în ciuda percepțiilor, guvernul trebuie să acționeze pentru binele țării: „Când ești în guvernare într-o situație dificilă cum suntem, astăzi trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Și nu calculele electorale trebuie să primeze”.

„Este evident că nu poți să faci reforme care creează nemulțumiri dacă, în permanență, te gândești la un concurs de frumusețe electoral și tu îți faci zilnic sondaje de opinie sau o dată la două săptămâni, și te uiți în permanență cum arată sondajul. Astăzi nu mai este vremea uitatului în sondaje, este o vreme a responsabilității și a face ceea ce este necesar pentru țara noastră”, a mai spus el.