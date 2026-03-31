Călin Georgescu: Cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinăuntru

„Vedeți, alocația pentru un copil al nației române este de 292 de lei pe luni. În comparație, alocația pentru un copil ucrainian refugiat cu familia este tot de 292 de lei, dar familia primește în plus 3200 de lei pe luni. Diurna unui parlamentar român este de 700 de lei, adică vorbim de 700 de lei pe zi. Și de curând România, am înțeles și noi, am auzit și noi din presă, că s-a împrumutat de 16,8 miliarde de euro la Comisia Europeană pentru proiecte militare. Un împrumut pentru 30 de ani, cu dobândă de 3% din programul SAFE”, a spus Georgescu.

El susține că „importanți membri ai coaliției au auzit și ei din presă, iar „industria de apărare, nu a fost întrebată”.

„Suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor”

„Prin aceste puține exemple, eu spun în felul următor. Prin acest guvern, noi suntem conduși de oameni care nu cred în acest popor, în mod evident nu credem în această țară și nu credem în Dumnezeu. Ei vând ceea ce nu au construit și distrug ceea ce nu înțeleg. Și este foarte clar că sub această formă se poate spune în felul următor, că toată această formă de guvernare lucrează împotriva poporului român. Și noi spunem astăzi: ajunge”.

Georgescu spune că „România nu este de vânzare, poporul român nu este un experiment și țara noastră nu este un teren de joacă pentru trădătorii în funcție”.

Acesta cere un guvern responsabil care nu lucrează împotriva cetățenilor.

„Vrem o clasă politică loială țării, nu interesurilor străine. Și vrem un viitor sigur unde tinerii construiesc în țara noastră și nu fug. Și ridicăm acest cuvânt din dragoste, nu din ură, din loialitate și din nostalgie. Pentru că nu suntem supuși nimănui, suntem oameni liberi și beni, descendențe a unei istorii mărețe, suntem un popor viteaz al unei națiuni care s-a întregit prin sabia lui Mihai Viteazul, iar România este vie prin noi și prin cuvintele Sfântului Mare Voievod Neagoie Basarab, care a spus așa, să stăm fraților în frica lui Dumnezeu și să nu ne întristăm în lupte”.