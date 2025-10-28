Prima pagină » Politic » Candidaturile lui Băluță și Ciolacu, validate de Consiliul Politic Națioanal al PSD

Candidaturile lui Băluță și Ciolacu, validate de Consiliul Politic Națioanal al PSD

Candidaturile lui Daniel Băluță și Marcel Ciolacu au fost validate marți de Consiliul Politic Național al Partidului Social-Democrat (PSD).
Cosmin Pirv
28 oct. 2025, 13:32, Politic

Anunțul a fost făcut de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la finalul Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat reunit marți, în sistem hibrid.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, este candidatul social-democraților la Primăria Capitalei, iar Marcel Ciolacu va candida la președinția Consiliului Județean Buzău.

Sorin Grindeanu a mai anunțat că în celelalte 12 localități, un oraș, Găești, și 11 comune, PSD va propune candidați, iar lista va fi definitivată în perioada următoare.