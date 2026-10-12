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Ce șanse are Guvernul Luca Niculescu să fie învestit? Premierul desemnat: Destul de mari

Premierul desemnat Luca Niculescu consideră că șansele ca viitorul său guvern să fie învestit sunt foarte mari, deși negocierile politice se desfășoară într-un context tensionat.
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Luca Niculescu a declarat, luni seara, la Antena 3 CNN, acesta a declarat că își dorește să ducă negocierile până la capăt și să obțină voturile necesare în Parlament pentru a începe guvernarea.

„Nu îmi place să fac astfel de promisiuni, dar sunt destul de mari (șansele de a fi învestit – n.r.), fără să promit miracole. Promit seriozitate”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a precizat că există și posibilitatea ca negocierile să nu se concretizeze într-un vot favorabil în Parlament, însă scenariul în care crede cel mai mult este cel al formării unei majorități care să permită instalarea noului Executiv.

Niculescu spune că negocierile politice trebuie tratate cu seriozitate

Luca Niculescu a explicat că nu dorește să ofere în această etapă detalii suplimentare despre negocieri, pentru a nu-și limita opțiunile în discuțiile cu partidele politice.

Acesta a subliniat că trebuie să poată discuta cu reprezentanții formațiunilor politice și să țină cont de experiența lor în negocieri. În opinia sa, procesul de formare a Guvernului presupune seriozitate și disponibilitatea de a găsi soluții într-un context complicat.

Întrebat dacă beneficiază de sprijin suplimentar din partea președintelui pentru a duce negocierile la bun sfârșit, Niculescu a spus că responsabilitatea formării Guvernului îi revine premierului desemnat. Totodată, el a afirmat că îl ține la curent pe Nicușor Dan cu evoluția discuțiilor și că relația de comunicare dintre cei doi este una bună.

Reforma companiilor de stat, printre prioritățile viitorului Guvern

În ceea ce privește politica economică, Luca Niculescu a pledat pentru continuarea reformei companiilor de stat și pentru valorificarea cadrului legislativ deja adoptat.

Premierul desemnat a susținut că România dispune de un cadru legal considerat adecvat la nivel european și că reformele trebuie continuate, fără ca noul Executiv să pornească de la ideea că toate măsurile adoptate anterior au fost greșite.

Niculescu a afirmat că, în următorul an, pot fi obținute rezultate bune pentru România, dacă sunt respectate angajamentele asumate și sunt găsite soluții care să răspundă nevoilor populației.

Referindu-se la posibilitatea ca PSD să facă parte din viitorul Guvern, acesta a declarat că social-democrații au specialiști care ar putea veni cu propuneri menite să combine respectarea angajamentelor României cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.

Premierul desemnat nu a prezentat, în intervenția citată, o listă concretă de măsuri economice, dar a insistat asupra necesității reformelor și a identificării unor soluții care să producă efecte pozitive pentru români.

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