Cine a spus adevărul dintre Ivan sau Recean. Cu ce preţ vinde România energie Republicii Moldova

„Am scăzut în aceşti ani producţia de energie fără să reuşim să punem în loc ceea ce ar fi trebuit să punem. În condiţiile în care s-a schimbat şi mixul de energie şi anume sistemul nostru era gândit pentru un mix de energie care se baza pe producţia continuă în bandă, dar în ultimii ani am dezvoltat destul de mult componentele de energie care înseamnă partea de fotovoltaic şi de eolian. Suntem în situaţia în care, în anumite zile, la preţ, de exemplu, când sunt zilele călduroase, avem un exces de energie şi practic îl exportăm pentru că nu îl poate consuma nimeni în România pentru că n-am făcut stocare. Asta este un element foarte important care trebuie să-l avem în vedere în perioada următoare. Şi pe de altă parte, suntem în situaţia în care importăm în orele de seară de la 19, să spunem, la 21, când este consumul maxim de energie şi, inevitabil, când este consumul mare, imporţi la un preţ mai mare. Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare este să lucrăm pentru a avea un sistem de energie care produce mai mult, să ne punem în valoare zăcămintele de gaz suplimentar care se vor exploata din Marea Neagră, să ne folosim fondul de energie, să ne creştem producţia atât pe componenta de gaz, dar şi pe nuclear pentru a avea energie suplimentară şi să lucrăm pe componenta de stocare”, a spus premierul Ilie Bolojan, marţi seara, la Antena 3 CNN.

În ceea ce priveşte partea de Republica Moldova, premierul a spus că „există două tipuri de energie pe care o cumperi. Cea care o cumperi prin contracte pe termen lung, aşa cum fac şi societăţile din România, sau cea care o cumperi pe piaţa bursieră. Şi energia, din câte reţin eu, către Republica Moldova se vinde pe două componente. Parte se vinde la preţul fix, care este un preţ avantajos pentru că este preţul standard care se foloseşte peste tot, iar diferenţa care trebuie să o cumpere suplimentar se cumpără la preţul slot, cum se spune la preţul de piaţă în ziua respectivă, care în general este un preţ mai mare. Dar la final se face un mix între aceste preţuri şi iese un preţ bun”.

De altfel, pentru Republica Moldova, faptul că România îi asigură energie în condiţiile în care sistemele lor de alimentare sunt direcţionate într-o formă care le duce către Transnistria, deci n-are de unde să se alimenteze, numai faptul că România îi asigură energie la un preţ de piaţă este un lucru foarte important, pentru că n-ar avea de unde să cumpere energie în alte condiţii, din cauza modului în care au fost proiectate reţelele lor de înaltă tensiune, conform spuselor premierului.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a afirmat că atât Dorin Recean a făcut o afirmaţie corectă, aceea că România ajută Republica Moldova, dar este „foarte cinstit” că nici Bogdan Ivan nu a dezinformat pe nimeni.