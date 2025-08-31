Coaliția și Guvernul se reunesc luni pentru amendamentele la pachetul fiscal

La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.

La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări.

La ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.

Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra: