Coaliția și Guvernul se reunesc luni pentru amendamentele la pachetul fiscal. Ulterior, premierul Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra pachetului fiscal.
Andreea Tobias
31 aug. 2025, 19:03, Politic

La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.

La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări.

La ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.

Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra:

  • Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
  • Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  • Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
  • Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.