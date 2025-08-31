Coaliția și Guvernul se reunesc luni pentru amendamentele la pachetul fiscal

La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.
La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări.
La ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.
Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra:
- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
- Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
- Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.