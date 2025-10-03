Corupția ne costă scump! Bolojan: Nu trebuie schimbată percepția, ci realitatea

Raportul din septembrie al Departamentului de Stat al SUA privind mediul investiţional din România scoate la iveală faptul că cea mai mare parte dintre investitorii americani reclamă corupţia generalizată. Ei se plâng de corupţia din mediul guvernamental, din mediul de afaceri, şi, mai ales, din serviciul vamal şi din rândul funcţionarilor.

Ilie Bolojan spune că nu trebuie redusă percepţia, ci trebuie schimbate realităţile.

„În mod evident, dacă nu ne-am încasat taxele şi impozitele decât parţial, dacă avem o evaziune fiscală uneori în stil mare, acest lucru nu se poate face decât cu oameni care tolerează aceste lucruri din sistem. Deci cu oameni care, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, sunt implicaţi în diferite scheme de corupţie. Şi orice măsură care duce la debirocratizare, la simplificare, la digitalizare, va duce sistemic la reducerea acestor posibilităţi. Iar acolo unde măsurile administrative nu au efect, parchetele şi instituţiile care au competenţe să vâneze astfel de oameni, trebuie să-şi facă datoria şi o voi susţine”, a spus Bolojan.

Bolojan a susţinut că îşi doreşte o administraţie cât mai curată, cât mai corectă în relaţia cu cetăţenii, cu investitorii, fie că sunt străini, fie că sunt români.

„Corupţia este totuşi un cost social care nu ne ajută, nu trebuie să ne spună altcineva, ci trebuie să o constatăm noi zi de zi şi uneori românii o constată. Dar asta e o acţiune care trebuie dusă sistematic pe mai multe planuri şi fiecare autoritate care are responsabilitate într-un domeniu, trebuie să-şi facă datoria”, a mai susţinut Bolojan.