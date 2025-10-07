Prima pagină » Politic » Cristela Georgescu, indignată de „linșajul mediatic” împotriva preotului care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu: „Și-a făcut datoria”

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a explicat la Realitatea Plus că tragerea clopotelor de la biserica din Buftea, în ziua în care soțul ei a mers la Poliție pentru control judiciar, a fost strict un gest religios.
07 oct. 2025, 22:27, Politic

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a comentat la Realitatea Plus, în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”, incidentul de la Biserica din Buftea, unde un preot ar fi tras clopotele în momentul în care fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, a ajuns la sediul poliției pentru semnarea controlului judiciar.

„Știu că natură umană este plină de slăbiciuni și neputință. Am învățat de la sfinții părinți că orice vorba în plus este o rugăciune în gând în minus. Despre situația de astăzi doresc să spun că încă nu îl cunosc pe părintele Mihail și e supus de câteva ore unui linșaj mediatic.”, a declarat Cristela.

Ea a explicat că părintele Mihail și-a îndeplinit datoria de preot la biserica Sfintei Mucenițe Varvara din Buftea, unde a primit un fiu al bisericii ortodoxe, și că acuzația legată de clopotele trase este nefondată.

„Și să le spunem încă o dată tuturor, pentru ce? Pentru că astăzi, la Buftea, un loc unde Călin nu este chemat la controlul judiciar, părintele Mihail a întâmpinat un fiul al bisericii ortodoxe, la biserica Sfintei Mucenițe Varvara, și și-a făcut datoria de preot. Și care este, în fapt, acuza care îi se aduce părintelui Mihail, că s-au tras clopotele, atenție, nu se știe de către cine. Ne-am obișnuit cumva unii dintre noi să punem înainte gândul cel rău.”, a mai spus Cristela Georgescu.