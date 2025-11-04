Daniel Băluță, despre acuzațiile privind legăturile cu grupări interlope: „legende”

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București și primar în funcție al Sectorului 4, a respins într-un interviu acordat G4Media acuzațiile conform cărora ar avea legături cu grupări interlope cunoscute drept Clanul Sportivilor sau Clanul Văncică. El a calificat acuzațiile drept „legende” atunci când a fost întrebat cum a ajuns să fie asociat atunci cu aceste grupări interlope.

„După cum vedeți, inclusiv în societate și inclusiv în acest domeniu alt presei, există legende. Aceasta este o legendă pur și simplu. După cum timpul v-a demonstrat, în Sectorul 4 se întâmplă următoarele lucruri: avem cea mai scăzută rată a infracționalității, am construit secții de poliție noi, avem mii de camere de luat vederi. Asta este realitatea din sectorul patru. Dincolo de asta, aceste tipuri de legende, care au apărut în momente istorice ale mandatului meu, tot în pragul unor competiții, timpul a dovedit că ele se limitează la această”, a răspuns Daniel Băluță.

Relația cu Marian Goleac

Edilul a fost întrebat și despre relația cu Marian Goleac, fostul șeful ADP care a fost acuzat că a colaborat cu aceste clanuri.

„Mai important, cred, este ceea ce n-o să negăm niciodată. Domnul despre care vorbiți a lucrat în Administrația Sectorului 4. Justiția a intervenit în această problemă. Nu am intervenit absolut deloc, iar după ce oamenii au tras concluziile de rigoare și au implementat deciziile, am luat inclusiv eu măsurile necesare astfel încât astfel de situații să nu se mai întâmple. Și, indiferent cât de apropiat mi-a fost un om, nu este posibil ca o astfel de situație să se mai întâmple. Am învățat din experiențele pe care le-am avut și cred că este un lucru foarte important pentru noi toți să recunoaștem, acolo unde nu am făcut foarte bine, dar mai ales să învățăm și să și implementăm lucrurile ca atare. Rezultatele vin să probeze ceea ce eu vă spun”, a explicat Băluță.