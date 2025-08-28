Prima pagină » Politic » Cristian Diaconescu liniștește populața: Nu va fi război în România

Cristian Diaconescu liniștește populața: Nu va fi război în România

„Anumite compromisuri legate de România nu vor putea fi făcute”.
Andreea Tobias
28 aug. 2025, 22:41

Cristian Diaconescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, a asigurat că nu va fi război în România și a avertizat că vor exista „linii roșii” în orice negociere.

„Nu va fi război în România”, a declarat Diaconescu la Antena 3 CNN, subliniind că Rusia are în față „o forță care rămânând solidară, poate da un răspuns categoric”.

Fostul diplomat a explicat că, din perspectiva Moscovei, „extinderea NATO și a UE reprezintă un risc, o amenințare la adresa Federației”.

„Statele NATO sunt aliniate pe o direcție clară și unică”

El a subliniat că „la nivel de România, Polonia, statele Baltice, vom avea linii roșii” și că „anumite compromisuri legate de România nu vor putea fi făcute”.

„Liniile roșii țin de platforma continentală, zona exclusivă Marea Neagră. Neptun DEEP sperăm să fie operațională”, a precizat fostul ministru.

Diaconescu a menționat că „statele NATO sunt aliniate pe o direcție clară și unică” și că „sperăm să nu trebuiască să dăm un răspuns militar”.