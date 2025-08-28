Prima pagină » Politic » Cristian Diaconescu: Canada, UE și SUA pot trece la sancțiuni „foarte dure” împotriva Rusiei

Cristian Diaconescu: Canada, UE și SUA pot trece la sancțiuni „foarte dure” împotriva Rusiei

Cristian Diaconescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, a avertizat că Occidentul va trece la un pachet dur de sancțiuni împotriva Rusiei dacă Moscova nu acceptă un format de negocieri pentru pace.
Andreea Tobias
28 aug. 2025, 22:22, Politic

Fostul diplomat a explicat, la Antena 3 CNN, că strategia occidentală prevede o abordare în etape: întâi o întâlnire bilaterală, apoi una trilaterală cu Trump.

„Dacă în 10 zile nu e acceptat un astfel de demers, Canada, UE și SUA trec la un regim de sancțiuni foarte dur”, a declarat Diaconescu.

Al 19-lea pachet de sancțiuni urmează „să fie unul foarte drastic” și să reprezinte „o lovitură economică aproape devastatoare” pentru Rusia, a precizat acesta.

Diaconescu a subliniat că acest pachet ar putea avea un impact economic major asupra Moscovei.

Consilierul președintelui a evaluat că, deși „Rusia nu se află în faliment, nu e nici bine economic”, ceea ce face ca presiunea sancțiunilor să fie mai eficientă în contextul actual.

Fostul ministru a explicat că Rusia „nu vrea să se așeze până nu are garanția Donbasului” și că Putin „dorește timp de refacere militară”, nu o pace reală.