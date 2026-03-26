Disponibilizări la Primăria Capitalei / Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale / „Este o obligație legală”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi un amplu proces de reorganizare în cadrul Primăriei Municipiului București, care presupune reducerea cu aproximativ 30% a posturilor și comasarea mai multor instituții publice, inclusiv din zona culturală.

Măsurile trebuie implementate până la 12 aprilie.

„Suntem obligați să tăiem 30% din posturi”

Pentru argumentare, Ciucu spune că măsura este impusă de lege, iar nerespectarea ei ar duce la pierderea finanțării de la bugetul de stat.

„Suntem obligați să tăiem undeva la 30% din posturi, dintre care 20% sunt ocupate. Dacă nu am face acest lucru, Primăria nu ar mai primi cotele de la Guvern”, a declarat Ciucu.

La nivelul aparatului central al Primăriei, aproximativ 170 de angajați își vor pierde locurile de muncă.

Cei care vor rămâne vor fi supuși unor concursuri pentru păstrarea posturilor.

Comasarea instituțiilor este obligatorie prin lege

Reorganizarea vine și în contextul aplicării Legea 296/2023, care prevede reducerea cu 10% a posturilor și comasarea instituțiilor publice mici.

Ciprian Ciucu a subliniat că această lege nu fusese pusă în aplicare până acum la nivelul Primăriei Capitalei, dar implementarea ei este acum obligatorie.

Comasări masive și în zona culturală: „Nu există coerență”

Unul dintre cele mai importante capitole ale reorganizării vizează instituțiile de cultură. Șapte entități vor fi comasate într-o singură structură: CREART, ARCUB, PROEDUS, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Școala de Arte.

Noua structură va prelua activitatea acestora, iar unele instituții vor deveni direcții interne.

„Sunt foarte multe instituții care fac același lucru. Nu există coerență, iar unele programe nici măcar nu sunt cunoscute de public”, a explicat Ciucu.

Programele cu impact vor fi păstrate

Primarul a precizat că programele culturale considerate relevante vor continua, dând exemple precum evenimentele organizate de ARCUB sau târgul de Crăciun organizat de CREART.

În schimb, activitățile fără impact clar sau fără vizibilitate vor fi eliminate sau reorganizate.

De asemenea, Ciucu a criticat lipsa unei componente sociale în unele programe, în special în cazul PROEDUS, unde consideră că beneficiarii ar trebui să fie, prioritar, copiii din medii defavorizate.

„155 de posturi, după reorganizare”

Cele șapte instituții culturale au în prezent 267 de posturi, iar după reorganizare vor rămâne 155.

Ciucu a subliniat că obiectivul este reducerea costurilor și eliminarea suprapunerilor, inclusiv prin utilizarea spațiilor deja disponibile ale Primăriei, în locul celor închiriate.

Trei seturi de instituții, propuse spre reorganizare

„Ideea este să avem programe culturale cu adevărat relevante, dar la costuri acceptabile”, a spus acesta.

Procesul de reorganizare va viza trei seturi de instituții: Aparatul central al Primăriei, instituțiile de cultură, alte instituții publice (în curs de analiză pentru comasare).