Dogioiu după declarațiile despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: „Am mandat pentru fiecare declarație”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spune că nu își va cere scuze public pentru declarațiile privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente, în ciuda cerințelor din partea liderilor PSD.

Dogioiu a susținut că nu exprimă opinii personale și că are mandat pentru fiecare declarație.

„Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declarație. Pozițiile mele de când am preluat această funcție nu au făcut niciodată excepție de la această regulă”, a declarat ea.

Purtătoarea de cuvânt a precizat că prelungirea de trei luni a plafonării a fost adoptată în ședința de guvern din 27 iunie și că toate discuțiile sunt înregistrate în stenograme. Ea a refuzat să facă alte declarații pe această temă și spune că nu va intra în dispută cu liderii politici.

„În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în ședința de guvern din 27 iunie, una din primele ședințe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil știți, tot ceea ce se discută în cadrul ședințelor de guvern este înregistrat și se află în stenograme. Deci, pe chestiunea trecută nu intenționez să fac niciun fel de altă declarație în ceea ce privește viitorul. Mâine dimineață premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu retailerii, cu reprezentanții retailerilor”, a afirmat Dogioiu.

Anterior, deputatul PSD Adrian Câciu a cerut public ca Dogioiu să-și ceară scuze, considerând că aceasta a vorbit despre coaliție, deși este purtătoare de cuvânt doar a Guvernului.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis premierului că s-ar impune o demitere dacă astfel de declarații vor mai fi făcute.

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.