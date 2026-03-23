Dominic Fritz despre creșterea alarmantă a prețului carburanților: „Va trebui să analizăm foarte bine ce impact vor avea aceste măsuri pe care le susținem”

Președintele USR, Dominic Fritz, a susținut luni o conferință de presă în care a vorbit despre măsurile guvernamentale privind creșterea prețurilor la carburanți, unde a făcut precizări despre plafonarea adaosului comercial la benzină și motorină și limitarea exporturilor.

Dominic Fritz a declarat că orice măsuri adoptate trebuie analizate cu prudență pentru a înțelege impactul asupra bugetului și asupra cetățenilor.

„Va trebui să analizăm foarte bine ce impact vor avea aceste măsuri pe care le susținem. Trebuie în același timp să le spunem românilor foarte clar că alte măsuri care vor impacta bugetul tot vor fi plătite din buzunarul lor, pentru că nu există o cutie de bani care să nu fie alimentată tot din banii românilor și tocmai de aceea trebuie să avem grijă să nu luăm dintr-un buzunar ca să dăm într-un alt buzunar. Încă o dată, noi cel mai bine vom proteja românii de astfel de șocuri energetice și geopolitice cu cât mai mult vom putea să avem o independență energetică și să investim în resurse regenerabile.”

Luni, șoferii din România au resimțit din nou creșteri de preț la pompă, care afectează în mare măsură costul unui plin de carburant.

În București, prețurile la data de 23 martie 2026 sunt următoarele: Benzină standard: 9,12 – 9,26 lei/litru

9,72 – 9,99 lei/litru Motorină premium: 10,23 – 10,54 lei/litru Astfel, un rezervor de 50 de litri costă aproximativ: Benzină: ~460 lei

Făcând referire la discuțiile recente privind faptul că statul ar fi „câștigător” din aceste măsuri, Dominic Fritz a anunțat că resursele statului sunt, de fapt, banii tuturor românilor.

„Statul tot noi toți suntem. Dacă statul pierde sau plătește în plus, toți din taxele și impozitele oamenilor este. De-aia zic și acolo trebuie să fim sinceri cu oamenii. Dar sunt absolut de acord. Dacă vedem într-adevăr că printr-o creștere galopantă cresc și încasările mulți dincolo de ceea ce este normal, atunci putem să discutăm și despre un scenariu de a reduce acciza sau TVA-ul. Cred că încă nu suntem acolo și încă o dată trebuie să fim sinceri cu oamenii.”, a spus Fritz

În privința sprijinului direct pentru persoanele fizice, președintele USR a spus că soluțiile trebuie să fie corecte social, evitând ca măsurile să îi favorizeze disproporționat pe cei mai bogați.

„Alte măsuri sunt posibile, dar încă o dată nu vom fi de acord să finanțăm cu banii săracilor consumul bogaților.”, a declarat Fritz.