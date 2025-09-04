Donald Trump se angajează să obțină pace între Rusia și Ucraina: „Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți”

Președintele american, Donald Trump, a spus joi că își propune să obțină cât mai repede un acord de pace între Rusia și Ucraina, chiar dacă perspectivele unei întâlniri directe între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski rămân incerte momentan, a raportat CBS News.

„Am urmărit situația, am văzut ce se întâmplă și am discutat despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski”, a declarat Donald Trump într-un interviu telefonic acordat miercuri CBS News, relatează Reuters.

„Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți. Însă ceva se va întâmpla. Vom reuși să realizăm acest lucru.”, a mai spus președintele.

Tot miercuri, Trump a spus că plănuiește discuții despre războiul din Ucraina în zilele următoare, după ce Summitul din Alaska alături de Vladimir Putin, care a avut loc în august, nu a adus rezultate semnificative.

Pași spre mai multe discuții de negociere, însă, există. Un oficial al Casei Albe a declarat că Donald Trump va discuta joi la telefon cu Volodimir Zelenski.

Vladimir Putin a spus miercuri că este pregătit să se întâlnească cu Volodimir Zelenski dacă președintele ucrainean va veni la Moscova, dar că întâlnirea trebuie să fie bine pregătită și să ducă la rezultate concrete.

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu acordat joi, Donald Trump a spus că este nemulțumit de conflictul dintre Rusia și Ucraina, dar că va continua să facă presiuni pentru un acord de pace.

„Cred că vom rezolva totul. Sincer, am crezut că problema cu Rusia va fi una dintre cele mai ușoare dintre cele pe care le-am oprit, dar se pare că este ceva mai dificilă decât altele”, a spus el.