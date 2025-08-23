Dorin Recean, despre relația România-Moldova: Luăm din România peste 50% din energia electrică necesară

„Relația dintre noi, relația dintre Republica Moldova și România s-a construit ani la rând pe legăturile între oameni de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că este înrădăcinată în conștiința noastră. Ea nu poate fi distrusă de vremuri sau nu poate fi distrusă de politicieni, dar poate fi întărită ca să asigure rezistența noastră în fața oricăror provocări străine și să aducă rezolvarea problemelor cetățenilor cât mai curând. Cu Ilie Bolojan prim-ministru, cu Nicușor Dan președinte, relațiile dintre Chișinău și București s-au ridicat, cred, la cel mai frățesc nivel. În ultimii ani ne-am susținut reciproc în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre, dar am și celebrat în aceeași bucurie succesele fiecăruia. Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România, trăim aceeași emoție de mândrie și de bucurie. România este alături de noi în construirea drumului european al Republicii Moldova la fiecare pas. Parteneriatul dintre guvernele noastre, companiile noastre, teaterile și universitățile noastre se materializează în rezultate concrete pentru oamenii de ambele maluri ale Prutului”, a spus Dorin Recean, în vizita pe care premierul român Ilie Bolojan a făcut-o sâmbătă în Republica Moldova.

Premierul Republicii Moldova a amintit despre ajutorul pe care țara sa îl primește de la România.

„Vă mulțumim pentru că ne ajutați în procesul nostru de a deveni independenți energetic. Luăm din România peste 50% din energie electrică la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconecțiune vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Împreună cu România facem lucruri mari și avem planuri ambițioase în următoarea perioadă. Contăm și mai departe pe susținerea României când se descută cadrul financiar al Uniunii Europene pentru includerea țării noastre în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de preaderare. Finalizăm linia Vulcănești-Chişinău la sud și pornim construcția a încă două linii Bălți-Suceava la nord și Strășeni-Gutinaș în centru. Pe lângă podul de la Ungheni-Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele șase decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și important, a transportatorilor de mărfuri, adică a mediului de afacere”, a mai spus Recean.

Recean: Moldova are obligația să reducă timpii de așteptare în punctele de frontieră

Recean a afirmat că Moldova are obligația să reducă timpii de așteptare în punctele de frontieră, iar sâmbătă a avut loc o ședință de lucru cu toate instituțiile responsabile și va fi grăbită implementarea sistemului electronic de programare, așa încât transportatorii să se înregistreze online pentru a-și programa timpul exact de trecere a frontierei.

Recean a mai spus că o treime din exporturi sunt cumpărate de România, de la conductoare electrice, la grâu, mobilier și, desigur, vinuri.

„Republica Moldova are în România o piață de export foarte importantă. Peste 1600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă aici, în Republica Moldova și este important ca toate aceste cifre să crească. Schimburile comerciale, numărul de locuri de muncă deschise, numărul de companii de succes care se deschid pe ambele maluri ale Prutului. Însă toate acestea depinde modul în care ne vom alege viitorul. Pentru că viitorul se construiește, nu se ghicește. Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este mai bine pentru el”, a mai spus Dorin Recean.