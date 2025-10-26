„Este imposibil ca două persoane să aibă viziuni identice”. Ce spune premierul Bolojan despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan

„Colaborăm pe toate temele pe care trebuie să lucrăm împreună în cele două instituții, atât direct cât și prin colegii care lucrează în administrația prezidențială sau în guvern. Echipele noastre lucrează împreună zi de zi”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi24, duminică seară.

El a menționat că diferențele de viziune între președinte și Guvern nu reprezintă o problemă.

„Este imposibil ca în toate aspectele două persoane să aibă viziuni identice. Deci nu aspectele diferite sunt problema, ci abordarea principială. Să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și cred că asta o respectăm”, a mai menționat Bolojan.

„Dacă vrem să obținem maxim pentru țara noastră, atunci este obligatorie o relație de colaborare instituțională corectă între președintele României, indiferent cine este el, și premierul României, indiferent ce este el. Pentru că anumite aspecte de reprezentare se suprapun în totalitate sau în parte. Și dacă, de exemplu, este un Consiliu european pe probleme de competitivitate, pe probleme de energie, pe probleme de decarbonizare, la acest Consiliu participă președintele României, dar punerea în practică a acestor decizii o face Guvernul României prin Ministerul Energiei, într-un anume fel, sau prin Ministerul Mediului”, a mai adăugat premierul.

Bolojan a concluzionat: „Deci e nevoie de o colaborare instituțională, pentru că altfel nu reprezentăm cum trebuie țara noastră și nu fructificăm oportunitățile care apar în așa fel încât să fim reprezentați cât mai bine”.