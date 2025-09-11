Grindeanu, despre autoturismul lui Mihai Weber: Cine nu respectă legea trebuie să răspundă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că autoturismul lui Mihai Weber, cumpărat în leasing în iulie după completarea declarației de avere, nu pare să încalce legea.

„Indiferent de partid, cine nu respectă legea, trebuie să plătească”, a subliniat Grindeanu.

„Dacă n-au respectat legea, deși m-am interesat înainte, înțeleg că este achiziționat în leasing din iulie și e a doua rată pe care o plătește. Cine nu respectă legea, că e membru PSD, PNL sau USR, trebuie să răspundă în fața organelor statului. Nu vin la o conferință de presă eu aici sau colegii mei să vă spun cu totul altceva, indiferent despre cine e vorba. (…) Eu am înțeles că domnul deputat a răspuns și-a dat un drept la replică. Aveți întrebări în plus, vă rog, nu știu detalii, dar mai spun o dată. Cine nu respectă legea, să plătească”, spune Sorin Grindeanu.

El spune că autoturismul lui Mihai Weber nu apare în declarația de avere, fiindcă e luat în iulie, după data în care s-a completat declarația de avere.

„Din câte știu eu, n-a încălcat. (legea- n.r.) Dar dacă aveți dumneavoastră ceva prin care credeți că s-a încălcat legea, vo rog frumos, pe Știrbei, plângere, la DNA”, adaugă liderul PSD.

Întrebat dacă i se pare normal ca aceste mașini cumpărate în leasing sau închiriate de firme să fie folosite în nume personal, Mihai Weber are legitimația de parlamentar în bord, el a spus: „Vă rog să îl întrebați. Eu nu stau să urmăresc fiecare mașină, ce are în bord sau nu. Repet, nu se respectă legea, cine nu respectă, plătește”.

Site-ul de investigații Snoop.ro a descoperit că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 a fost cumpărat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 locuitori.

„A fost strategia firmei”, susține deputatul PSD Mihai Weber, care e acționar.