Grindeanu: Măsurile de dreapta abrupte par să nu își atingă ținta

Liderul PSD consideră că este obligatoriu ca din pachetul trei de măsuri cu care Guvernul dorește să își angajeze răspunderea în Parlament să fie incluse și măsuri de relansare economică: „Noi am făcut propunerii în coaliție, în urmă cu o lună, le-am transmis partenerilor de guvernare propunerele pe care le are PSD-ul pentru relansare economică”.

„S-a discutat prea mult în această perioadă despre tăieri, s-au ridicat taxele, nivelul taxelor în România, nu s-a venit și cu măsuri de impulsionare a economiei. Acest lucru a speriat, acest lucru, din ce pare, a contractat consumul”, a spus Grindeanu la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă e de acord cu afirmația că sub conducerea guvernului Bolojan a scăzut nivelul de trai al populației, Grindeanu a spus: „Da. Nu sunt comod. Dar nici nu pot să spun că fugim de răspundere. PSD-ul este parte a acestei guvernări. PSD-ul încearcă de fiecare dată să vină să corecteze o parte din aceste măsuri”.

El arată că în coaliție nu sunt certuri și că PSD e partidul de stânga într-o coaliție cu alte trei partide de dreapta.

„Tocmai de aceea de fiecare dată venim cu propuneri care să mai atenueze din acest șoc pe care îl dau măsurile acestea de dreapta abrupte, dar care par în acest moment că nu-și ating ținta. De aceea, repet, a treia oară este nevoie, ca și ceilalți colegi din coaliție, să vină să îmbunătățească ceea ce am propus noi, să nu vorbim doar de tăieri, doar de ridicări de taxe, pentru că, într-un final, eu nu cred că efectul economic e unul la care se aștepta guvernul”.