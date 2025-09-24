Grindeanu: Republica Moldova este în pericol. Sper ca forțele pro-europene să câștige alegerile

„Este în pericol Republica Moldova, iar eu sper ca duminică forțele pro-europene să câștige alegerile în Republica Moldova”, a afirmat la Antena3 CNN Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.

Întrebat dacă există riscul ca Republica Moldova să intre pe o altă traiectorie, Grindeanu a spus: „Da. Și de aceea îndemn pe toți cei care trăiesc în România, dar totodată sunt și cetățenii moldoveni, să se gândească foarte bine ce aleg, pentru că, da, Moldova se află într-un pericol. Nu spun doar eu acest lucru”.

Liderul social-democrat a amintit că mai mulți lideri europeni importanți și-au exprimat sprijinul pentru orientarea pro-europeană a Republicii Moldova, menționând vizitele recente ale președintelui Emmanuel Macron, ale premierului german Friedrich Merz, ale premierului polonez Donald Tusk și ale președintelui României, Nicușor Dan.

„Acesta este un lucru care arată preocuparea pe care Europa o are pentru Moldova, dorința ca Moldova să-și păstreze traiectoria europeană și asta ne obligă. Nu putem interveni în alegerile din Republica Moldova și nici n-ar fi corect, dar putem să ne spunem părerea, așa cum fac și eu acum, și cum am făcut-o cu toții”, a precizat Grindeanu.

În final, liderul interimar al PSD a reiterat că obiectivul strategic este ca Republica Moldova să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană: „Ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene”.