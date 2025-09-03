Grindeanu susține demersurile pentru reforma pensiilor magistraților: Nu putem fi acuzați că nu suntem parte a acestui demers

Miercuri, în cadrul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, Sorin Grindeanu a afirmat: „Eu cred că e o chestiune pe care, având în vedere că suntem titulari la Ministerul Justiției, și ați văzut că propunerea a venit dinspre Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, unde titulari sunt miniștrii PSD, ținând cont de propunerile și liniile, în mare trasate de premier, cum e normal. Cred că suntem și nu putem fi acuzați că nu suntem parte a acestui demers, fiind totuși o asumare a guvernului”.

El a adăugat că PSD ar fi fost de acord cu o prelungire a perioadei de tranziție de până la 15 ani în privința acestei reforme: „Noi am fi fost de acord cu acea prelungire, tranziția, să o mărim de la 10 la 15, decizia, într-un final, că așa e constituțional, aparține prim-ministrului”, a susținut liderul social-democrat.

Întrebat dacă reforma ar pica la Curtea Constituțională, Grindeanu a răspuns: „Hai să ajungem acolo”.