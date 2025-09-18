Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan: Am închis portițele de evaziune și reducem risipa banului public

Ilie Bolojan: Am închis portițele de evaziune și reducem risipa banului public

Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că statul a început să recupereze pierderile provocate de evaziunea fiscală prin modificări legislative care închid „portițele” exploatate ani la rând de companii și persoane fizice.
Rareș Mustață
18 sept. 2025, 20:31, Economic

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că guvernul a înăsprit legislația fiscală pentru a combate evaziunea, după ani în care numeroase firme au profitat de excepții și lacune legale pentru a evita plata taxei pe valoare adăugată.

„Nu ne-am încasat TVA-ul decât într-o proporție inacceptabilă, din cauza sistemului de evaziune tolerat și a unei legislații defectuoase, dar și a autorităților care nu și-au făcut datoria”, a spus Bolojan la Euronews.

El a precizat că modificările adoptate în pachetele de reformă fiscală au dus deja la o îmbunătățire a colectării, chiar înaintea eventualelor majorări de taxe.

Premierul a atras atenția și asupra necesității reducerii risipei banului public: „Un contribuabil corect nu plătește cu inima deschisă când vede că banii lui sunt risipiți. Pentru conformare voluntară, statul trebuie să arate respect, să aibă cheltuieli calculate și servicii decente”.

Bolojan a mai spus că guvernul vizează atât companiile cu datorii mari care intră în insolvență, cât și „firmele-fantomă” create special pentru evaziune, iar obiectivul este ca bugetele publice să fie alimentate corect și predictibil.