Ilie Bolojan: Am spus că nu voi demisiona

Aflat în direct la Radio România Actualități, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face în cazul în care PSD va decide, în 20 aprilie, retragerea sprijinului pentru premier.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
17 apr. 2026, 14:40, Politic

Am spus că nu voi demisiona pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra”, a declarat Bolojan. 

Acesta a precizat că formarea unui guvern nu se va face de pe o zi pe alta, afirmând că numai negocierile pentru formarea coaliției au durat 3 săptămâni.

Premierul a afirmat că toate deciziile din coaliție au fost luate „de comun acord” și toate măsurile puse în practică au fost convenite.

Acesta acuză, în mod indirect, social – democrații că PSD încearcă să blocheze evoluții, dar și că încearcă să facă „jocuri politice în dauna României”.

„Gândiți-vă că dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în condițiile în care toate deciziile din coaliție au fost luate de comun acord, toate măsurile pe care le-am pus în practică au fost convenite și, după aceea, încercăm să fugim de răspundere, nu ne respectăm cuvântul, încercăm să facem niște jocuri politice în dauna României și încercăm să blocăm anumite evoluții care, în mod cert, însănătoșesc bugetele țării noastre, atunci asta se poate întâmpla și mâine și poimâine și, deci, am obligația față de țara noastră să asigur funcționarea guvernului.

Sigur, atâta timp cât guvernul are atributul legal. În condițiile în care guvernul își pierde această posibilitate printr-o moțiune de cenzură și nu mai are sprijin în parlament, în mod evident, se vor lua consultări”, a declarat Ilie Bolojan.

Reamintim că declarațiile premierului vin în contextul în care social – democrații se vor întâlni pentru a supune la vot decizia de retragere a sprijinului pentru premier. Aceștia se declară nemulțumiți de reformele Guvernului Bolojan și amenință că miniștri social – democrați își vor da demisia din Guvern dacă premierul nu va renunța la funcția sa.

