Ilie Bolojan, despre predarea puterii către Grindeanu în 2027: Voi căuta să respect protocolul

Întrebat într-un podcast HotNews dacă va preda șefia guvernului PSD în 2027, așa cum prevede protocolul de coaliție, Bolojan a răspuns că respectarea înțelegerilor este fundamentală în politică.

„Pentru a recâștiga încrederea cetățenilor e nevoie să ne respectăm unii pe alții în politică, să respectăm înțelegerile pe care le-am făcut și, de asemenea, să livrăm”, a răspuns premierul.

Bolojan a subliniat că stabilitatea guvernamentală este un element necesar pentru performanța economică a României. „Nu poți performa în condiții de instabilitate guvernamentală și atunci eu întotdeauna am fost în politică adeptul respectării înțelegerilor”, a spus el.

„Avem un protocol de coaliție, am încercat în această perioadă să respect acest protocol și acest program pentru că ține de responsabilitatea noastră și toate prevederile acestui protocol, inclusiv faptul că din 2027 va fi o schimbare guvernamentală, voi căuta să le respect. Nu am ce să spun altceva pe tema asta”, a adăugat premierul.

Referitor la atacurile tot mai dese din partea PSD și dacă e de părere că Sorin Grindeanu a fost fair-play cu el, Bolojan a invocat principiul încrederii reciproce: „La începutul acestei discuții m-ați întrebat de încredere. V-am spus că întotdeauna eu am oferit încredere. Nu poți să ceri respect din partea unui coleg, a unui partener. Nu poți să speri că vei câștiga încrederea dacă nu-i acorzi încredere”.

Întrebat dacă opoziția pe care o face PSD în interiorul coaliției se va opri după congres, premierul a spus: „Ceea ce se va întâmpla după congresul PSD rămâne de văzut, este strategia PSD-ului și a oricărui partid”.

Bolojan a făcut însă o distincție între perioada de interimat și mandatul complet: „Vedeți, într-o situație ești când ești președinte interimar, cum am fost eu, când ești primar interimar la Capitală, cum este astăzi domnul Bujduveanu, sau președinte interimar la un partid, și astăzi se încheie, să spunem, interimatul domnului Grindeanu, și altfel acționezi când ești pe o funcție stabilă, ai mandatul, ai o perspectivă”.

„Le-am urat colegilor noștri succes și responsabilitate”, a concluzionat Bolojan, referindu-se la congresul PSD în care Sorin Grindeanu urmează să fie ales președinte al partidului, fiind candidat unic.