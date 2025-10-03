Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că filosofia sa de gestionare responsabilă a banilor publici rămâne aceeaşi, indiferent de funcţia ocupată. Măsurile de reducere a cheltuielilor pe care le aplică acum ca premier sunt similare cu cele introduse când era primar în Oradea, afirmă el.
Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect
Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”
Până când vor fi plafonate salariile și pensiile? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Bolojan respinge teoriile conspiraţiei: Nimeni nu putea anticipa anularea turului doi
Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive
Andreea Tobias
03 oct. 2025, 19:51

„Atunci când am fost ales pe o funcţie publică mai importantă cum a fost cea de primar în Oradea, prima mea grijă a fost să nu risipesc puţinii bani pe care i-a avea oraşul. Ceea ce am fost pus în situaţia să fac acum forţat, atunci am făcut voluntar”, a răspuns Bolojan, vineri seara, la Prima TV, la întrebarea „Ce credeţi că ar spune primarul Ilie Bolojan despre măsurile luate de premierul Ilie Bolojan?”.

Bolojan a precizat că judeţul Bihor are cel mai mic număr de funcţionari publici per cap de locuitor din România şi cea mai mică afectare în cazul unei reduceri de personal cu 10-15%, fiind vorba despre doar 2-3% din posturi.

„Eu am avut întotdeauna aceeaşi filozofie: să avem grijă de banii cetăţenilor, să nu-i risipim, să atragem investiţii străine, să susţinem companiile româneşti, să creăm condiţii pentru dezvoltare”, a adăugat premierul, subliniind necesitatea perseverenţei în aplicarea reformelor chiar şi când acestea sunt contestate.