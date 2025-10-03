Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan

„Atunci când am fost ales pe o funcţie publică mai importantă cum a fost cea de primar în Oradea, prima mea grijă a fost să nu risipesc puţinii bani pe care i-a avea oraşul. Ceea ce am fost pus în situaţia să fac acum forţat, atunci am făcut voluntar”, a răspuns Bolojan, vineri seara, la Prima TV, la întrebarea „Ce credeţi că ar spune primarul Ilie Bolojan despre măsurile luate de premierul Ilie Bolojan?”.

Bolojan a precizat că judeţul Bihor are cel mai mic număr de funcţionari publici per cap de locuitor din România şi cea mai mică afectare în cazul unei reduceri de personal cu 10-15%, fiind vorba despre doar 2-3% din posturi.

„Eu am avut întotdeauna aceeaşi filozofie: să avem grijă de banii cetăţenilor, să nu-i risipim, să atragem investiţii străine, să susţinem companiile româneşti, să creăm condiţii pentru dezvoltare”, a adăugat premierul, subliniind necesitatea perseverenţei în aplicarea reformelor chiar şi când acestea sunt contestate.