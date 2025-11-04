Ionuț Moșteanu despre baza de la Kogălniceanu: Va fi o bază care va rivaliza Rammstein

Referindu-se la dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu, Moșteanu a precizat: „Bază de la Kogălniceanu se va dezvolta în continuare, pentru că este o bază românească. Acolo este investiția, în principal, este investiția noastră și va fi o bază care va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu Rammstein în 2040. Avem un plan de investiții agreat cu aliații noștri, pentru că aliații noștri din NATO au înțeles și înțeleg cât de importantă este Marea Neagră și rolul nostru strategic”, marți, la Digi24.

„Investim în acea bază care va fi o bază a României, pe care o vom opera împreună cu aliații, în funcție de realitățile și de provocările din anumite momente. Facem niște lucruri pentru viitorul apropiat și mai îndepărtat”, a continuat oficialul român.

Declarațiile despre evoluția de la Kogălniceanu a fost făcute după ce a precizat anumite aspecte privind retragerea unui contingent de soldați americani. „Prezența militară a Statelor Unite în România rămâne la nivelul la care era înainte, sau un pic pe nivelul la care era înainte de izbucnirea războiului (n.r. din Ucraina) Rămân pe teritoriul României aproximativ 900-1000 de soldați americani la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina în toate punctele esențiale pentru operarea capabilităților esențiale pe care le avem împreună ca aliați”.