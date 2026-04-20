Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL

În opinia liderului UDMR, cea mai mare problemă este de natură economică.

„Problema cea mai mare în acest moment este în ziua de joi sau după ziua de joi cum se vor uita creditorii României la țara noastră? Iarăși dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu. Deci trebuie luată în calcul și această poveste, și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție în sensul de a investi un Guvern prin Parlament, inclusiv dacă e cazul unui Guvern minoritar”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

El a fost întrebat dacă UDMR va rămâne în continuare la guvernare împreună cu Ilie Bolojan.

„Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru țara noastră, într-un moment extrem de dificil. Știam cu toții în ce situație ne aflăm anul trecut în iunie, poate nu știam în decembrie 2024, după alegerile parlamentare, dar în iunie, când am format această coaliție, știam. Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme, nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern”, a mai spus președintele UDMR.

El afirmă că, din punctul lui de vedere, „e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul”.