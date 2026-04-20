Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL

Kelemen Hunor: Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL

Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL, spune liderul UDMR Kelemen Hunor după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.
Fritz, despre evenimentul de luni al PSD: Un spectacol cinic și grotesc
Fritz, despre evenimentul de luni al PSD: Un spectacol cinic și grotesc
Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier
Bolojan, după decizia PSD: Voi continua să exercit mandatul de premier
Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Premierul le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: „Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă”
Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul lui Ilie Bolojan. Premierul le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă: „Consider că nu este un sprijin pentru o persoană, ci pentru o Românie modernă”
Olguța Vasilescu, după votul PSD anti-Bolojan: următoarea mutare politică îi aparține lui Nicușor Dan
Olguța Vasilescu, după votul PSD anti-Bolojan: următoarea mutare politică îi aparține lui Nicușor Dan
Ce urmează după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan. Ce spune Grindeanu
Ce urmează după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan. Ce spune Grindeanu
Cosmin Pirv
20 apr. 2026, 21:57, Politic

În opinia liderului UDMR, cea mai mare problemă este de natură economică.

„Problema cea mai mare în acest moment este în ziua de joi sau după ziua de joi cum se vor uita creditorii României la țara noastră? Iarăși dacă urcă peste 7% dobânda pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea o problemă pe termen scurt, pe termen mediu. Deci trebuie luată în calcul și această poveste, și acest aspect. Eu aș prefera să găsim o soluție în sensul de a investi un Guvern prin Parlament, inclusiv dacă e cazul unui Guvern minoritar”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.

El a fost întrebat dacă UDMR va rămâne în continuare la guvernare împreună cu Ilie Bolojan.

„Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru țara noastră, într-un moment extrem de dificil. Știam cu toții în ce situație ne aflăm anul trecut în iunie, poate nu știam în decembrie 2024, după alegerile parlamentare, dar în iunie, când am format această coaliție, știam. Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme, nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern”, a mai spus președintele UDMR.

El afirmă că, din punctul lui de vedere, „e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul”.

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor