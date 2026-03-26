Lider PSD: Nu se mai poate lucra în această formulă cu domnul Bolojan, trebuie măsuri radicale

Declarațiile au fost făcute joi seara la România TV.

„Nu se mai poate lucra în această formulă cu domnul Bolojan, cred că este timpul să luăm măsuri radicale”, a spus Daniel Băluță care este președintele PSD București.

El a explicat de ce va opta pentru despărțirea de Bolojan în cadrul consultărilor din interiorul PSD.

„Are un tip de rigiditate si o lipsă de viziune incompatibilă cu obiectivele PSD. Obiectivul nostru numărul 1 îl reprezintă oamenii. Domnul Bolojan este un userist sută la sută, stilul distructiv își arată dintele”, a spus Băluță.

Statistica și oamenii „ne spun că este momentul să spunem stop”, a precizat Băluță.

Social democrații fac o consultare internă privind viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare. Consultarea se va încheia în luna aprilie.