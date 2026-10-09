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Luca Niculescu, despre nemulțumirile din societate: România s-a dezvoltat mult în ultimii 20 de ani. Problema este că sunt multe inegalități

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, vineri seară, că înțelege nemulțumirile românilor legate de scăderea puterii de cumpărare. El a subliniat că România s-a dezvoltat în ultimii 20 de ani, însă există în continuare numeroase inegalități.
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Iulian Moşneagu
09 oct. 2026, 21:06, Politic
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Întrebat despre starea de nemulțumire din societate, pe fondul crizei politice, Luca Niculescu a spus că discută frecvent cu oamenii pe care îi întâlnește pe stradă.

„Să știți că am o percepție destul de clară pentru că eu merg mult pe jos și mă întâlnesc cu oameni, mă mai știu unii dintre ei de pe la televizor ori de când lucram aici, ori mă mai vedeam la ședințele de guvern și mă abordează și îmi povestesc”, a declarat premierul desemnat la Digi 24.

El a explicat că oamenii îi vorbesc în special despre dificultățile financiare cu care se confruntă.

„În general, nimeni nu mă abordează sau foarte puțin sunt cei care te abordează ca să te laude sau ca să spună că ai făcut un lucru bun. Dimpotrivă, vorbesc despre cât de greu le este, despre scăderea puterii de cumpărare, despre facturi și înțeleg foarte bine. Trăiesc în același oraș ca ei. Puterea de cumpărare a scăzut pentru toată lumea”, a afirmat Niculescu.

„Optimismul nu se decretează, se creează”, a subliniat acesta.

Niculescu: România s-a dezvoltat mult în ultimii 20 de ani

Premierul desemnat a arătat că România a făcut progrese importante în ultimele două decenii.

„România de acum față de cea de acum 20 de ani e foarte dezvoltată, mult mai dezvoltată. Problema este că sunt multe inegalități. Inegalități între regiuni, inegalități între mediul rural și orașe, inegalități în sistemul școlar”, a spus Niculescu.

„Aici trebuie să intervenim. Aici trebuie să intervenim pe termen lung, dacă vrem ca toți românii să aibă speranță, nu numai cei care au bani”, a adăugat premierul desemnat.

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