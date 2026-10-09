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Luca Niculescu: „Va exista o indexare a pensiilor” în 2027. Ce spune despre salarii și măsurile de relansare economică

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat vineri că programul de guvernare va include măsuri de relansare economică și că pensiile ar urma să fie indexate în 2027.
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Iulian Moşneagu
09 oct. 2026, 22:09, Politic
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Întrebat la Digi24 dacă România își permite măsuri de relansare economică, Luca Niculescu a confirmat că acestea vor fi incluse în programul de guvernare, dar a precizat că discuțiile sunt încă în desfășurare.

„Lucrăm la programul de guvernare, vor fi măsuri de relansare economică. Nu vă pot spune încă, nu vă pot detalia, pentru că sunt mai multe tipuri de filozofii care se intersectează și trebuie să ajungem la una care să funcționeze”, a declarat premierul desemnat.

Luca Niculescu: Va exista o indexare a pensiilor în 2027

Întrebat despre pensii și salarii în 2027, Niculescu s-a arătat încrezător că pensiile vor fi indexate anul viitor.

„Pensii pot să spun cu un grad mare de siguranță că va exista o indexare a pensiilor”, a afirmat acesta.

În privința salariilor, premierul desemnat a declarat că va „milita” pentru adoptarea unei noi legi a salarizării

„Voi milita pentru legea salarizării. Au fost discuții care n-au dus la rezultat, erau gata să se întâmple. Nu s-a întâmplat, vom relua acele discuții”, a spus Niculescu.

Acesta a subliniat că este nevoie de dialog cu sindicatele, patronatele și partidele politice pentru adoptarea legii, care ar contribui și la creșterea sentimentului de echitate în societate.

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