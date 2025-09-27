Prima pagină » Politic » Manole despre Bolojan: Pare tipul care mai face și gesturi radicale

„Pare tipul care mai face și gesturi radicale”, declară ministrul Muncii, Florin Manole, despre premierul Ilie Bolojan, întrebat la Prima TV despre eventuala demisie a acestuia.
Andreea Tobias
27 sept. 2025, 13:39, Politic

Întrebat dacă îl vede pe premier dându-și demisia, după modul în care a lucrat cu acesta în ultimele luni, Manole a răspusn: „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput în multe contexte de lucru, inclusiv bilateral, ca un om rațional. Cumva alege să-și folosească rațiunea”.

Întrebat dacă se așteaptă ca premierul Ilia Bolojan să demisioneze dacă pachetul 2 va fi respins de Curtea Constituțională, Manole a răspuns: „Nu am așteptări legate cu subiectul ăsta. Pare că aș anticipa ceva”.

El a subliniat că „orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea”.

Întrebat dacă se poate și fără Ilie Bolojan, Manole a spus: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine”.

Când jurnalistul a insistat asupra viitorului coaliției, ministrul a explicat: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar nu văd de ce am discuta despre acel scenariu”.

Referitor la coaliție, Manole a declarat: „Ea funcționează. Cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite, funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă”.