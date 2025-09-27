Manole despre Bolojan: Pare tipul care mai face și gesturi radicale

Întrebat dacă îl vede pe premier dându-și demisia, după modul în care a lucrat cu acesta în ultimele luni, Manole a răspusn: „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput în multe contexte de lucru, inclusiv bilateral, ca un om rațional. Cumva alege să-și folosească rațiunea”.

Întrebat dacă se așteaptă ca premierul Ilia Bolojan să demisioneze dacă pachetul 2 va fi respins de Curtea Constituțională, Manole a răspuns: „Nu am așteptări legate cu subiectul ăsta. Pare că aș anticipa ceva”.

El a subliniat că „orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea”.

Întrebat dacă se poate și fără Ilie Bolojan, Manole a spus: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine”.

Când jurnalistul a insistat asupra viitorului coaliției, ministrul a explicat: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar nu văd de ce am discuta despre acel scenariu”.

Referitor la coaliție, Manole a declarat: „Ea funcționează. Cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite, funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă”.