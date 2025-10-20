Prima pagină » Politic » Marinescu: Deznodământul de astăzi este un punct de plecare pentru ceea ce vom face în viitor

Zeci de kilograme de peşte,confiscate după percheziţii la persoane care au pescuit ilegal pe Dunăre
Cât de curand vom avea ajutoare roboți în casă: Figure 03 – primul robot umanoid conceput pentru uz casnic, gata pentru producția industrială
Accident grav pe aeroportul din Hong Kong: Un avion cargo a ieșit de pe pistă la aterizare. Doi morți din echipajul de la sol
Incendiu și țeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel
Miracol | Persoana care cerea ajutor de sub dărâmături a supraviețuit: "A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!"
Cosmin Pirv
20 oct. 2025, Politic

„Deznodământul de astăzi este un punct de plecare pentru ceea ce vom face în viitor”, susține Radu Marinescu, ministrul Justiției, referindu-se la decizia așteptată de la CCR privind pensiile magistraților.

„Eu am fost întotdeauna un adept al constituționalității, al alegerii cu foarte mare atenție a soluțiilor care să permită punerea în aplicare a programului de guvernare.

Repet că deznodământul de astăzi este un punct de plecare pentru ceea ce vom face în viitor, important fiind să punem în aplicare toate obiectivele pe care le-am stabilit împreună cu colegii de coaliție prin programul de guvernare pe care l-am asumat”, a spus Radu Marinescu la Digi24.

„Sunt considerente care țin de atingerea unor obiective din PNRR”

Întrebat dacă varianta pe care guvernul și-a angajat răspunderea este varianta optimă sau era loc de mai bine, ministrul a spus:

„Întotdeauna putem discuta dacă este loc de mai bine, dar nu pot specula într-un context în care Curtea Constituțională urmează să dea o soluție.

Cu siguranță este o formulă care atinge reperul stabilit prin programul de guvernare de a se alinia vârsta de pensionare pentru toate categoriile la vârsta standard.

Aceasta este ținta asumată. Sunt și considerente care țin de atingerea unor obiective din PNRR”.

El susține că legitimitatea unui guvern nu este dată de o decizie sau alta a Curții Constituționale: „Pentru că decizia Curții Constituționale este, așa cum am amintit, un exercițiu juridico-constituțional, specific unui stat de drept.

Și pot să existe decizii favorabile, parțial-favorabile, defavorabile. Asta se înscrie într-o numită jurisprudență. Legitimitatea este dată de voința cetățenilor care au votat pentru partidele politice care fac parte din coaliție”.