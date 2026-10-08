Marius Budăi: „Un Guvern tehnocrat este un Guvern zero”. Ce spune despre un Executiv condus de Luca Niculescu

Într-o intervenție la Euronews joi, social-democratul a făcut o paralelă cu fostul Cabinet Cioloș, pe care l-a descris drept „Guvernul zero”.

Budăi: „Nu credem într-un guvern tehnocrat”

Întrebat dacă ar prefera un Executiv format exclusiv din tehnocrați sau unul în care să intre și miniștri susținuți de PSD, Marius Budăi s-a pronunțat împotriva primei variante.

„România a avut o experiență tristă cu un guvern tehnocrat și a rămas în istorie ca și Guvernul zero”, a declarat Marius Budăi.

Întrebat dacă se referă la Guvernul Cioloș, social-democratul a răspuns afirmativ și și-a continuat argumentația:

„Păi da, știm cu toții ce s-a întâmplat atunci. Nu credem într-un guvern tehnocrat pentru că atunci desființăm democrația. Hai să nu mai facem alegeri și doar să numim niște oameni care sunt de ce? Trebuie asumare, trebuie susținere politică, desființăm Parlamentul? În Parlament se susțin politicile. O ordonanță de urgență, chiar dacă e dată, ajunge la un moment dat în Parlament.”

Budăi a precizat că ar putea înțelege o asemenea formulă într-o eventuală perioadă de tranziție, dar că, în principiu, nu susține guvernele tehnocrate.

„Nu susțin, poate pe perioada tranzitorie, dar eu, în general, nu susțin guverne tehnocrate. Susțin oameni profesioniști. Susțin oameni profesioniști în interiorul partidelor și susțin oameni care au venit în Parlament după peste 20 de ani de experiență, unde m-am format, pornind de jos. Susțin oameni care să aibă o meserie în spate, care să aibă niște rezultate în spate și în spatele cărora vreau să văd evoluții. Asta da, susțin. Dar un guvern tehnocrat, eu personal, nu susțin”, a afirmat fostul ministru.

Ce spune despre o eventuală susținere pentru Luca Niculescu

Marius Budăi a evitat să acorde în acest moment un „vot de încredere” unei eventuale formule guvernamentale conduse de Luca Niculescu, susținând că PSD trebuie să afle mai întâi care va fi direcția viitorului Executiv.

„Eu personal îl cunosc pe Luca Niculescu de atâta timp, dar este obligatoriu să cunoaștem direcția în care mergem”, a declarat Budăi.

Social-democratul a susținut că un eventual Cabinet Niculescu nu ar putea conta pe sprijinul PSD dacă ar continua politicile promovate de Ilie Bolojan.

„Dacă Luca Niculescu, și eu spun foarte clar, dacă Luca Niculescu își propune să meargă pe același drum, pe același drum bătătorit deja de Ilie Bolojan, noi îl primim din curtoazie, din eleganță, suntem oameni educați, dar nu va avea sprijin”, a afirmat Marius Budăi.

„Acest drum trebuie schimbat clar”

Fostul ministru al Muncii a reluat criticile PSD la adresa politicilor economice și bugetare promovate de Ilie Bolojan, susținând că social-democrații nu exclud dialogul politic, dar condiționează sprijinul de schimbarea direcției economice.

„PSD a spus foarte clar că nu mai dorim să continuăm drumul politicii de austeritate a domnului Bolojan și domnul Bolojan s-a dovedit, de-a lungul acestui drum în care am fost împreună, că nu ține cont de partenerii de coaliție și de aici a fost primul pas în care PSD s-a despărțit de domnul Bolojan și de politicile domnului Bolojan, că nu avem nimic cu domnul Bolojan ca persoană, ferească Dumnezeu”, a declarat Budăi.

Deputatul PSD a invocat situația economiei pentru a-și susține criticile.

„Eu sunt un om al cifrelor, îmi plac cifrele și cifrele nu mint niciodată. Ori cifrele din România astăzi nu arată bine. Avem, din păcate, cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, avem, din păcate, cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană. Ori acest lucru sună foarte rău”, a afirmat Marius Budăi.

El a criticat și măsurile de reducere a cheltuielilor, susținând că ajustarea deficitului bugetar nu ar trebui făcută în detrimentul unor categorii sociale.

„Rezolvăm deficitul bugetar pe seama veteranilor de război, pe seama mamelor cu copii, dar facem stadioane pe la Bihor și permitem marilor companii să exporte profitul din țară. Nu asta este abordarea corectă. Economia României trebuie încurajată, IMM-urile din România trebuie sprijinite”, a declarat social-democratul.

Budăi a contestat, în același timp, perspectiva unor disponibilizări masive din sectorul public și argumentul potrivit căruia angajații disponibilizați ar putea fi absorbiți de companiile private.

„Spunea domnul Bolojan că sunt așteptați în mediul privat. Păi mediul privat a pierdut deja peste 70 de mii de locuri de muncă. Duce în nonsens ceea ce susține dumnealui, iar acest drum trebuie schimbat clar”, a mai declarat Marius Budăi.