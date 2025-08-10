Mii de oameni protestează la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul orașului Gaza

Sâmbătă, mii de persoane au ieșit în stradă la Tel Aviv pentru a cere oprirea conflictului din Fâșia Gaza. Protestul a venit după ce Israelul a anunțat că intenționează să preia controlul asupra orașului Gaza, cel mai mare din teritoriul palestinian.

După aproape doi ani de război, premierul Benjamin Netanyahu primește multă critică și este ținta unor presiuni puternice, atât în țară, cât și la nivel internațioanl, pentru a opri ofensiva în Fâșia Gaza, unde peste 2 milioane de palestinieni riscă „foametea generalizată”, potrivit ONU.

Conform deciziei cabinetului de securitate, armata „se pregătește să preia controlul asupra orașului Gaza”, o zonă urbană grav afectată din nordul regiunii, „distribuind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”.

La Tel Aviv, jurnaliștii AFP au estimat participarea la protest la zeci de mii de oameni, iar forumul familiilor ostaticilor a vorbit despre aproximativ 100.000 de persoane.

Autoritățile nu au oferit o cifră oficială.

This evening in Tel Aviv: hundreds of activists hold photos of Palestinian children killed by Israel in Gaza, in Park HaMesila pic.twitter.com/9AF7OzOmPK — Oren Ziv (@OrenZiv_) August 9, 2025

Protestatarii au afișat pancarte și fotografii ale ostaticilor încă ținuți în teritoriul palestinian, prin care cereau guvernului să negocieze eliberarea lor.

Hamas, care încă deține 49 de ostatici, dintre care 27 sunt considerați morți, a afirmat vineri că decizia Israelului de a ocupa orașul Gaza înseamnă „sacrificiul” celor răpiți în atacul fără precedent din 7 octombrie 2023.

Familiile ostaticilor și susținătorii păcii între israelieni și palestinieni cer o încetare a focului cu Hamas pentru a obține eliberarea acestor ostatici.

Planul include dezarmarea Hamas și returnarea „tuturor ostaticilor, vii și morți”, demilitarizarea Fâșiei Gaza și punerea acesteia sub control israelian, urmată de crearea „unei administrații civile” care să nu fie „nici Hamas, nici Autoritatea Palestiniană”, a spus vineri biroul premierului.

„Nu vom ocupa Gaza, vom elibera Gaza de Hamas”, a afirmat Netanyahu pe platforma X. După anunțul planului, Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică o reuniune de urgență pentru situația din Gaza.

În prezent, armata israeliană controlează sau activează pe teren în aproape 75% din Fâșia Gaza, mai ales în pozițiile sale permanente de-a lungul frontierei.

Israelul a ocupat Gaza în 1967 și a creat 21 de colonii, care au fost desființate când s-a retras unilateral în 2005.