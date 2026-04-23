Ministrul Apărării:  PSD să spună că nu știe despre SAFE este o abordare complet neserioasă

Ministrul Apărării, Radu Miruță, susține că PSD s-a implicat permanent în luarea deciziilor cu privire la programul SAFE, motiv pentru care nu este corect să vină cu critici pe acest subiect.
Foto: Valentina Sarosi/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 apr. 2026, 12:38, Politic

Ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, susține că nemulțumirile celor de la Partidul Social Democrat cu privire la aspecte ale programului SAFE nu sunt justificate. El a declarat într-un interviu la DC News că PSD a luat parte activ la luarea deciziilor.

„Nu este ceva ce eu știu, pe care reprezentanții PSD să nu fi fost când s-a luat decizia și pe care să nu știe rezultatul. Înainte de asta a fost un grup de lucru, pe tot intervalul de șase luni de zile, unde PSD a avut la absolut care ședință reprezentant. N-a fost o ședință despre SAFE, unde ei n-au avut reprezentant. Înainte de grupul ăsta de lucru, a fost ședință CSAT, care a stabilit un cadru în care să se deruleze aceste programe, unde PSD are reprezentant. PSD să spună că nu știe despre SAFE, este o abordare complet neserioasă, care n-are niciun fundament”, a declarat Radu Miruță. 

Ministrul Apărării admite că este vorba despre anumite jocuri politice, dar inistă că PSD a contribuit și chiar ainfluențat luarea deciziilor.

„Dacă la fel spun că nu știu despre deciziile guvernului sau că nu au fost de acord cu ele, aici e mai evident decât atât. Nu numai că știu. Au contribuit și au influențat aceste decizii. Că e un joc politic, pot să înțeleg. E absolut legitim să fie și asta, dar nu te joci cu programele de înzestare”, a mai spus Miruță.

 

 

