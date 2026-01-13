Miruță spune că declarația lui despre SUA și Groenlanda a fost altfel: Complet neadevărat

„Titlul este complet neadevărat. Dați-vă seama că dacă ar fi fost o astfel de declarație, ar fi existat niște răspunsuri. (…) Este exclus și declarația nu a fost astfel. Eu nu mă întorc cu o declarație pe care o dau într-o zi, eventual spun că e o declarație greșită pe care o regret. Dar în cazul ăsta, declarația pe care am dat-o a fost ca răspuns la întrebarea care sunt opțiunile în caz de… Și eu am explicat în cazul invocării articolului 5, ce prevede cu NATO, cu responsabilitatea României pentru flancul de sud-est, în cazul unei coaliții de voință, care este ordinea deciziilor. Sunt nicio formă, dar, vă repet, este preocuparea asta de a propaga informații”, a spus Radu Miruță la B1TV.

Întrebat dacă s-ar putea să se ajungă pe masa CSAT-ului o astfel de temă, cum ar fi trimiterea de trupe românești în Groenlanda, Miruță a spus că „nu suntem sub nicio formă în această situație”.

„Cauza care să genereze convocarea CSAT-ului nu există astăzi. Nu există așa ceva astăzi pentru a fi convocat Consiliul Suprem de Apărare al Țării pentru a avea pe ordine de zi așa ceva. Sigur că dacă mă întrebați, într-o ipoteză sau în alta, care sunt mecanismele pe care statul român le are legal la dispoziție, este în mod normal bine ca un ministru să le cunoască și le explică. În situația A s-ar întâmpla asta, în situația B s-ar întâmpla asta. Faptul că explici aceste variante nu înseamnă că România a luat decizia, pentru că și cele explicate sunt diferite. Și până la urmă, pe care dintre ele îmi spună că a luat-o România, ca aș fi zis eu? Că s-am explicat două variante. Este o preocupare foarte mare de a satura discuțiile din spațiu public împroșcând tot felul de lucruri”, a mai spus ministrul Apărării.

Radu Miruță a afirmat că moțiunea simplă la adresa sa este fără temei: „Moțiunea de simplă este pentru că ce? Pentru că sunt acuzat de ceva ce nu am spus și care se vrea a fi fost spus de mine doar pentru că o anumită publicație a scris un titlu neadevărat? Am ajuns să ducem la nivelul unor discuții de plenul Parlamentului sau de plenul uneia dintre camere o știre falsă? Eu sunt ministru de două săptămâni și sunt acuzat de ceva ce nu am spus. Mi se pare o bagatelizare a Parlamentului să discuți despre o moțiune împotriva unui ministru pe care îl acuzi de ceva care dovedit nu a spus”.

Miruță a fost întrebat la Antena 3 CNN ce ar face România dacă ar primi o cerere din partea statelor aliate europene de a fi alături de Groenlanda în cazul în care SUA trimite trupe în această țară.

„Sunt două ipoteze. Una în care asta s-ar întâmpla prin invocarea articolului 5. Adică o țară membru NATO este atacată și celălalte țări membre trebuie să contribuie. Și decizia ar fi una NATO. Și există o altă situație în care ar fi o chestie de un fel de coaliție de voință. Trimitem trupe acolo fără să existe invocarea articolului 5. În astfel de situații decizia este una pe care o ia CSAT după care se supune la vot Parlamentului României dacă să trimită sau să nu trimită trupe. Pentru o situație în același registru, n-aș spune că este identică cu trimiterea trupelor românești în Ucraina, decizia României și a CSAT este clară. Nu trimiți cizma soldatului român în Ucraina. Dar acolo ar putea fi privit din perspectiva riscului suplimentar pe care îl ai din partea Federației Ruse”, a spus Miruță.