Moșteanu, despre prezența lui Nicușor Dan la ședința coaliției: Nu a fost la ședința plenară

El a spus că președintele a avut discuții cu președintele PNL Ilie Bolojan și cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Moșteanu a spus la Euronews că ședința a început la ora 17 și s-a terminat în jurul orei 20.20.

„Nicușor Dan nu a fost la ședința plenară de coaliție. A vorbit cu domnul premier separat câteva minute și s-a mai dus la Sorin Grindeanu câteva minute. (…) În funcție de discuție și topic, mai vine unul, mai pleacă. Am ajuns la o variantă agreată 90% de către toate partidele din coaliție pe acest pachet 2 de care se tot vorbește. Mâine și poimâine se va consolida un proiect și vineri vom avea o ședință de guvern în care vom aplica acest pachet”, a spus Moșteanu.

Moșteanu nu a putut să spună ce efect va avea prezența lui Nicușor Dan la ședința coaliției.

„Azi asta a fost discuția lui Nicușor Dan cu premierul Bolojan. Oricum era prin zonă. Au avut niște întâlniri cu ambasadori. A fost o ședință de coaliție bună. Cred că dacă suntem de acord că nu putem fi mereu de acord cu toate, atunci putem merge înainte”, a mai spus Moșteanu.