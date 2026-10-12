Niculescu vorbește despre rolul strategic al Franței în România: „Este foarte implicată”. Miza pentru securitatea NATO la Marea Neagră

Fostul ambasador al României la Paris a vorbit pe larg și despre implicarea Franței în consolidarea Flancului Estic al NATO și despre importanța strategică a regiunii Mării Negre.

Declarațiile au fost făcute după ce a fost întrebat dacă eventualele sume suplimentare obținute de România prin SAFE vor fi distribuite mai echilibrat, în condițiile în care Franța conduce grupul de luptă NATO desfășurat în România.

„Ceea ce contează este și ca industria românească să profite”

Niculescu a precizat că repartizarea fondurilor trebuie să respecte legislația, dar a pus accentul și pe efectele pe care programul european ar trebui să le aibă asupra industriei naționale de apărare.

„În primul rând, se va face conform legii toată această repartizare și se va face și în folosul industriei românești. Deci ceea ce contează este și ca industria românească să profite de avantajele pe care le reprezintă acest împrumut cu dobândă mică pentru înzestrarea armatei.”

Premierul desemnat a amintit că finanțarea nu este relevantă exclusiv pentru dotarea forțelor armate, ci poate susține și proiecte de infrastructură cu utilizare civilă.

„Și nu e vorba numai despre înzestrarea armatei, pentru că ne ajută și în scopul civil, după cum știți, ne ajută și pentru construcția unor autostrăzi de care avem atâta nevoie.”

În privința distribuției viitoare a fondurilor, Niculescu a spus: „Altfel, ca să revin la fondul întrebării, cred că este bine să existe un echilibru.”

„Franța este țara care este șefa comandamentului NATO din România”

Premierul desemnat a insistat apoi asupra contribuției militare franceze la securitatea României.

„Iar o să se spună că sunt omul Franței, nu e așa, dar Franța este țara care este șefa comandamentului NATO din România. Cred că sunt 1.400-1.500 de soldați francezi în România.”

Niculescu a legat actuala prezență militară franceză de demersurile diplomatice desfășurate în perioada în care a fost ambasador al României la Paris.

„Am fost oarecum printre cei care au inițiat, ca ambasador, această apropiere strategică militară a Franței de România, pentru că atunci când am ajuns la Paris, știți câți soldați francezi erau în România? Unu. Și după un an și jumătate numărul lor s-a dublat. Doi.”

Întrebat cu cine au fost negociate aceste evoluții, Niculescu a indicat dialogul la nivel prezidențial, dar și activitatea diplomatică desfășurată de ambasadă.

„Au fost, în primul rând, discuții între președinți, președinții Macron și Iohannis, atunci, dar, evident, noi de la echipa ambasadei am contribuit, explicând întotdeauna cât de important este Flancul Estic și nu numai Flancul Estic, Flancul Sud-Estic, cât de importantă este securitatea la Marea Neagră.”

„Franța este foarte implicată”

Premierul desemnat a arătat că amploarea actuală a desfășurării franceze în România ilustrează evoluția cooperării militare dintre cele două state.

„Și în Franța vedem ce dezvoltare de forțe are acum în România. Există tancurile Leclerc, care sunt cele mai mari, au sistemul acela de apărare în sudul țării, în apropiere de litoral.”

Niculescu a încheiat subliniind că Franța nu este singurul aliat care contribuie la securitatea României și a mulțumit statelor participante la efortul de consolidare a apărării.

„Franța este foarte implicată și alte țări sunt implicate în România și vreau să le mulțumesc tuturor pentru acest efort.”