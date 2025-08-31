Nicușor Dan explică vizita în Republica Moldova: Să transmit oamenilor că se pot face concedii frumoase

„Ideea de a veni aici în weekend a venit de la mine. Sunt mulți români cu probleme economice”, a declarat Dan la Pro TV Chișinău, subliniind contextul economic dificil cu care se confruntă mulți cetățeni.

Președintele a precizat că, fiind șeful statului, a considerat că zilele de vacanță pe care le are să le petreacă în România și Moldova ca să transmit oamenilor că se pot face concedii frumoase în ambele țări”.

Dan a menționat că, după ce a anunțat-o pe Maia Sandu despre intenția sa de a vizita Republica Moldova, aceasta l-a invitat la diverse festivaluri organizate în țară.