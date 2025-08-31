Prima pagină » Politic » Nicușor Dan explică vizita în Republica Moldova: Să transmit oamenilor că se pot face concedii frumoase

Președintele Nicușor Dan a explicat că decizia de a merge în Republica Moldova în acest weekend a fost inițiativa sa personală, motivată de dorința de a promova turismul în ambele țări.
Sursa: Facebook/NicusorDan.ro
Andreea Tobias
31 aug. 2025, 22:36, Politic

„Ideea de a veni aici în weekend a venit de la mine. Sunt mulți români cu probleme economice”, a declarat Dan la Pro TV Chișinău, subliniind contextul economic dificil cu care se confruntă mulți cetățeni.

Președintele a precizat că, fiind șeful statului, a considerat că zilele de vacanță pe care le are să le petreacă în România și Moldova ca să transmit oamenilor că se pot face concedii frumoase în ambele țări”.

Dan a menționat că, după ce a anunțat-o pe Maia Sandu despre intenția sa de a vizita Republica Moldova, aceasta l-a invitat la diverse festivaluri organizate în țară.